EuroMillions : quelles sont nos chances de remporter la super cagnotte ?

Pour la quatrième fois depuis la création de l'EuroMillions en 2004, le plafond de 190 millions est mis en jeu mardi. Remportée trois fois, la cagnotte maximale n'est jamais tombée en France.

Une chance sur près de 140 millions de décrocher le jackpot.

Cocher les cinq bons numéros sur cinquante et trouver les deux bonnes étoiles sur les douze est un vrai coup de chance. Et surtout très peu probable. Comme nous l’apprennent ces quelques chiffres disponibles sur le site officiel de l’EuroMillions.

Le nombre de combinaisons possibles est de 139 838 160 pour le décrocher le jackpot. Vous avez donc 0,000 000 715 % de décrocher le gros lot si vous jouez une seule grille.

En dehors du jackpot vous avez une chance sur 13 de remporter un lot inférieur. Et une chance sur 21 de gagner votre mise.

Il faut rappeler que l’EuroMillions se joue dans neuf pays en tout : l’Autriche, la Belgique, la France, l’Irlande, le Luxembourg, le Portugal, l’Espagne, la Suisse et le Royaume-Uni.

Ainsi lors du tirage de vendredi 20 septembre, 49 millions de combinaisons ont été jouées en Europe.

Les numéros les plus chanceux

Pour tenter d'optimiser vos chances sachez que certains numéros tombent plus souvent que d’autres (le 50, le 23, le 44, le 4 et le 19, selon les statistiques), d’autres moins (le 46, le 33, le 41, le 47 et le 2).

Attention il n'est pas possible de jouer plus de 4.000 euros !

Pourquoi la loterie européenne à son jackpot plafonné à 190 millions d‘euros ?

Le jackpot de l'EuroMillions ne peut pas grossir indéfiniment contrairement aux Etats-Unis. Le Powerball avait mis en jeu un jackpot surréaliste de 1,5 milliard de dollars (1,4 milliard d'euros) le mercredi 13 janvier 2016.

En Europe les neufs pays partenaires se sont entendus autour de ce plafond maximum, pour rester sur des niveaux de gain décents, surtout en période de crise.

Que se passe t il si le jackpot n'est pas gagné ?

Si aucun joueur ne parvient à trouver la combinaison gagnante à l’issue de ce nouveau tirage du mardi 24 septembre 2019, alors le prochain tirage remettra en jeu une cagnotte toujours de 190 millions d’euros.

Ce jackpot maximum de 190 millions d’euros peut-être mis en jeu un maximum de 5 fois, jusqu’au mardi 8 octobre 2019 précise le règlement de l’EuroMillions en ligne sur FDJ.fr.

Sans gagnant jusque là, lors du tirage du mardi 8 octobre 2019, la cagnotte sera forcément remportée. Elle sera réparti entre les gagnants du rang le plus haut placée, soit le rang n°2 ou le rang n°3 et recevront une partie du méga jackpot de 190 millions d’euros.

La France championne de l’EuroMillions

Remportée une fois au Royaume-Uni (10/08/2012) et deux fois au Portugal (24/10/2014 et 06/10/2017), la cagnotte maximale de 190 millions n'a jamais été remportée en France.

Mais la France est le pays qui a le plus remporté de jackpot avec ses 104 gagnants, juste devant le Royaume-Uni et l’Espagne. Le plus gros gain remporté par un joueur français est de 169 millions d’euros, il avait été gagné, en novembre 2012 dans les Alpes-Maritimes.