Euromillions : un Français remporte le jackpot de 130 millions d'euros

Un Français a remporté vendredi le jackpot de 130 millions d'euros de l'Euromillions. Il a coché les cinq bons numéros à savoir les 9, 11, 13, 21 et 32 et les deux étoiles chances, 2 et 7. C'est l'un des gains les plus importants à l'Euromillions cette année.

ⓘ Publicité

Le gagnant dispose de 60 jours désormais pour se manifester et récupérer son gain, précise la Française des Jeux. On ne sait pas pour l'instant dans quelle région le ticket a été validé.

C'est le deuxième Français à remporter le jackpot de l'Euromillions en septembre. Une Bretonne a empoché plus de 109 millions d'euros lors du tirage du 1er septembre. Il s'agit d'une quinquagénaire récemment licenciée .

Le plus gros jackpot de l'histoire de la loterie européenne en France remonte au 15 octobre 2021, avec la somme de 220 millions d'euros remportée à Tahiti par une Polynésienne qui jouait pour la première fois.