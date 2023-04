EuroMillions : un gagnant remporte un million à Bagnols-sur-Cèze, grâce aux embouteillages sur sa route

Il se souviendra de ce 18 avril 2023 ! Un joueur régulier de l'EuroMillions a validé sa grille au Tabac Les Jardins de l'Ancise, à Bagnols-sur-Cèze. Alors que d'habitude, il valide sa grille sur le chemin du travail dans le même point de vente, ce jour-là, la route est embouteillée et il modifie son trajet. Il change alors d'endroit pour jouer sa grille fétiche. Et ça lui a plutôt bien souri ! "Je vais peut-être le faire plus souvent, on ne sait jamais", a-t-il confié à la Française des Jeux.

ⓘ Publicité

À la tête d'un pactole d'un million d'euros, l'heureux gagnant souhaite emmener sa famille à la découverte du monde et des autres cultures.

"Ce gain nous offre le luxe d'avoir le temps de prendre le temps, cela n'a pas de prix, c'est un cadeau formidable."