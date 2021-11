Euromillions : un joueur français remporte la cagnotte à plus de 162 millions d'euros

Plus de 162 millions d'euros ont été remportés ce vendredi par un joueur français à l'euromillions. Le gagnant a joué pour cela les numéros suivants : 1, 20, 41, 42 et 50 et les étoiles 3 et 7.

La cagnotte se montait précisément à 162 millions 289 mille 50 euros. C'est bien moins que les 220 millions remportés le 15 octobre à Tahiti qui était un record depuis la création de cette loterie européenne mais le gagnant devient ainsi le cinquième plus gros gagnant en France indique la Française des Jeux.

Le joueur a soixante jours pour se manifester. On ne connaîtra la localité dans laquelle a été validée la grille gagnante qu'une fois le paiement du gain effectué.