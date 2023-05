Euromillions : un Rochelais coche les mêmes chiffres depuis 15 ans et devient millionnaire

Un Rochelais coche les mêmes chiffres depuis 15 ans et devient millionnaire

Grâce à son rituel du lundi, un Rochelais a gagné un million d'euro au tirage My Million du 3 avril. Tous les lundis depuis 15 ans, ce joueur se rend au tabac presse rue de la Muse à La Rochelle et coche les mêmes chiffres sur les grilles EuroMillions qu'il achète, "il s'agit des dates de naissance des membres de sa famille" renseigne Nicolas Robineau, co-gérant du site tirage-ganant.com. Mais ce n'est pas grâce à ses chiffres fétiches qu'il a gagné, "en jouant à l'EuroMillions chaque participant génère un code qui permet de s'inscrire à la tombola du My Million", poursuit- Nicolas Robineau.

Au moment du paiement dans les locaux parisiens de la Française des Jeux, le nouveau millionnaire n'en revient toujours pas, il sait déjà comment utiliser cette somme : "Vous savez ce qui est le plus jouissif ? C'est que je vais pouvoir faire le bonheur autour de moi !".