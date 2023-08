Euromillions : Un Savoyard remporte un million d'euros à Saint-Jean-de-Maurienne

Voilà de quoi bien terminer les vacances ! Un Savoyard remporte un million d'euros à l'Euromillions. Il a été tiré au sort à My Million après avoir joué au bureau de tabac du Forum à Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie).

Il a failli ne pas venir jouer

La propriétaire des lieux, Soumaia El Khal, a été prévenue mercredi par la Française des Jeux, que l'un de ses clients avait tiré le gros lot : "j'ai cru que la FDJ me téléphonait pour un problème technique, mais pas du tout !". Du gagnant, dont l'identité n'est pas dévoilée, Soumaia sait juste qu'il s'agit d'un habitué. Ce vendredi 28 juillet 2023, il avait beaucoup de travail et il a hésité à venir faire sa grille, mais il est finalement passé au bureau de tabac. Et il a bien fait !

L'heureux gagnant a retiré son gain le 21 août dernier. Soumaia El Khal se dit très heureuse pour lui et espère qu'il continuera à venir jouer dans son bureau de tabac à Saint-Jean-de-Maurienne.