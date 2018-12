Europacity : le préfet du Val-d'Oise donne son feu vert

C'est une étape importante. Le préfet de Val-d'Oise a signé jeudi la déclaration d'utilité publique du Triangle de Gonesse, ce mega projet commercial de 300 hectares situé entre les aéroports du Bourget et de Roissy. Un projet qui suscite de très grandes réticences dans une partie de la population.

Île-de-France, France

C'est une décision attendue avec impatience par les concepteurs du projet du Triangle de Gonesse et avec inquiétude pour ses détracteurs.

Le préfet de Val-d'Oise a signé la déclaration d'utilité publique du Triangle de Gonesse, une étape très importante pour la poursuite du projet. Un méga projet de 3 milliards d'euros d'un vaste centre de loisirs et de commerces, d’environ 300 ha, situé entre les aéroports du Bourget et de Roissy – Charles de Gaulle et qui sera desservi par la ligne 17 du Grand Paris Express appelé aussi EuropaCity .

Dans son communiqué, le préfet du Val-d'Oise fonde sa décision sur "l’avis favorable en juillet 2018 émis par le commissaire enquêteur sur l’utilité publique du projet à l’issue de l’enquête publique."

La préfecture explique que cette décision "permettra à l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France, bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation du projet".

La prochaine étape administrative consiste au dépôt par le maître d’ouvrage (Grand Paris Aménagement) du dossier d’autorisation environnementale unique portant sur l’ensemble du périmètre du projet.