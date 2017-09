Europe: Le Français cultive la citoyenneté

Un Européen sur huit est un citoyen actif: il milite dans une association, un syndicat ou un mouvement politique, ou tout simplement signe des pétitions. En tête de peloton: la France!

En France, un adulte sur quatre s'engage dans des activités militantes ou bénévoles. C'est l'institut Eurostat qui a fait les comptes: en 2015, un quart des Français de plus de 16 ans se présentait comme un citoyen actif. En deuxième position, la Suède, avec 22%, puis les Pays-Bas, 18%. Les Finlandais, les Allemands, les Luxembourgeois sont bien placés aussi. Le taux d'engagement chute plus à l'est. Seuls un Hongrois sur cinq s'implique dans une activité militante. Idem en Croatie. Le taux est faible dans les pays baltes ou en République tchèque, très faible dans d'autres anciens états communistes comme la Roumanie (3,6%), la Bulgarie (3,7%) ou la Slovaquie (2,8%). Il est très bas aussi à Chypre (2%).

Eurostat s'intéresse aux militants et aux bénévoles associatifs en Europe - Eurostat @U.E.

De grandes différences selon les revenus et le niveau d'études

Plus leur niveau d'éducation est élevé, plus les Européens s'engagent. Un militant ou bénévole sur cinq, en moyenne, a effectué des études supérieures. Près de 40% en France, un sur quatre au Portugal, par exemple, ou aux Pays-Bas (20%). Le niveau de vie, aussi, semble prédisposer au bénévolat, sauf en Suède. En France, les citoyens aisés s'impliquent deux fois plus (17% pour les revenus modestes et 35% parmi les citoyens les plus aisés en France). Eurostat ne constate pas trop de différences entre les hommes et les femmes, sauf, peut-être en Belgique, où les hommes s'engagent deux fois plus (3,6% pour les femmes et 6,2% côté hommes).

Un tout nouveau corps européen de solidarité

L'Union européenne défend le volontariat, surtout auprès des jeunes. Il existe depuis l'an dernier un "corps européen de solidarité", pour les 17 - 30 ans. Ils peuvent être mobilisés pour nettoyer des forêts après un incendie, assister des personnes handicapées ou des migrants. Bruxelles espère toucher 100.000 jeunes d'ici 2020.

A partir de 18 ans, et sans limite d'âge, on peut aussi participer à des missions humanitaires, partout dans le monde, en tant que "volontaire de l'aide de l'UE". Pour ces chantiers, les recruteurs privilégient l'expérience. Une centaine d'ONG participe à ce programme.