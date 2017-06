Europe: les drogues et opiacés de synthèse font de plus en plus de morts

L'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies tire la sonnette d'alarme: le nombre de décès par surdose d'opiacés augmente, même si le cannabis reste la drogue la plus consommée en Europe. La France y a une des législations les plus répressives, mais compte justement la changer.

Les drogues sont de plus en plus dangereuses et mortelles en Europe. Pour la troisième année consécutive, les décès par overdose ont augmenté: 8000 morts, âge moyen autour de 40 ans. Des surdoses dues dans 80% des cas aux opiacés, illégaux ou prescrits, comme la morphine, l'héroïne, la méthadone et surtout le Fentanyl, un médicament anti-douleur particulièrement puissant qui peut tuer dès la première prise. Dans son rapport annuel, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies met en garde contre ses nombreux dérivés vendus comme drogues récréatives en Europe et en Amérique du Nord.

Le Royaume-Uni et l'Allemagne totalisent la moitié des surdoses mortelles

Un tiers au Royaume-Uni. Mais les pays du Nord inquiètent le plus: la Suède, la Norvège et surtout l’Estonie qui affiche 103 décès par million d’habitants, alors que la moyenne européenne est de 20. La France ne compte que 7 décès par million d’habitants. Il faut dire que la drogue préférée des Français est le cannabis, dont on ne meurt a priori pas d'overdose. C'est aussi la plus consommée en Europe, mais dans des proportions moindres, par 26% des 15-64 contre 40% des Français.

D'où l'idée de dépénaliser son usage, de le faire passer du délit à la contravention

La moitié des pays européens l'ont fait: la Belgique, le Luxembourg, l'Italie, la Suisse, la République tchèque: la possession de petites quantités donne lieu à une simple amende. Aux Pays-Bas, au Portugal, en Allemagne, la consommation est tolérée et la culture à des fins médicales autorisée. En Autriche ou en Espagne l'usage dans un cadre privé est même légalisé. Comme bientôt au Canada et dans plusieurs Etats américains. Aucun pays n'a encore trouvé la solution miracle, souligne l'observatoire européen des drogues. D'où l'importance de partager les expériences, et de lutter ensemble contre le trafic. La légalisation peut y contribuer, mais génère aussi d'autres marchés, le développement de produits type liquides pour cigarettes électroniques, avec parfois une forte teneur en principe actif. Comme c'est déjà le cas pour la production domestique de cannabis, croissante en Europe.

ECOUTER AUSSI la chronique Tous Européens