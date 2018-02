C'est le plus vaste programme de construction de bureaux dans une ville de l'Ouest. Le promoteur immobilier Giboire construit trois nouveaux bâtiments dans le quartier EuroRennes. 24.000 m2 de bureaux à vendre ou à louer, mais aussi un cinéma, un restaurant et un commerce.

Vous avez peut-être déjà remarqué leurs formes atypiques ? Trois bâtiments sortent de terre en ce moment, le long de la voie ferrée, au Sud de la gare de Rennes. Trois bâtiments, baptisés Identity et conçus par trois cabinets d'architectes. Leur forme "une géode fracturée" explique Xavier Hébert, le directeur général de Giboire. Le promoteur immobilier a investi dans la construction de ces trois édifices de 24.000 m2 au total. Des bâtiments où seront installés essentiellement des bureaux, pour 20.000m2. L'un des trois bâtiments abritera également le cinéma d'art et essais l'Arvor avec cinq salles de cinéma, mais aussi un restaurant et un commerce.

Le premier bâtiment sera livré en décembre 2018. © Radio France - @Giboire

Trois bâtiments de huit étages, une vue à 360 degrés sur Rennes

Ce vaste programme de construction de bureaux, est "le plus important dans une ville de l'Ouest" estime Michel Giboire, le président du groupe. Construits sur un parking de 1200 places, ces bâtiments de huit étages, soit dix niveaux seront habillés d'une résille d'aluminium. Un matériau bio climatique qui donne également une esthétique particulière à ces trois édifices. Du niveau le plus haut, on peut admirer toute la ville de Rennes

Des espaces de bureaux en cours de commercialisation

"Rien na encore été vendu" assure le président du groupe, Michel Giboire. Ces nouveaux espaces de bureaux sont en cours de commercialisation. Ils seront loués 205 euros le m2 et vendu autour de 3000 euros le m2. 120 à 170 entreprises sont attendues à terme sur le site d'EuroRennes, "Nous sommes donc confiants, nous trouverons preneurs" souligne Michel Giboire. Le premier bâtiment sera livré fin 2018. Le second en juin 2019, le troisième en avril 2020.