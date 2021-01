Eurovision 2021 : l'icaunaise Juliette Moraine termine 2ème de l'Eurovision France

Ce samedi soir en direct sur France 2, douze candidats se sont affrontés pour gagner leur ticket pour l'Eurovision. Le célèbre concours de chanson européen se tiendra à Rotterdam en mai prochain. Parmi les finalistes il y avait une icaunaise : Juliette Moraine. A 30 ans la jovinienne a créé la surprise et est arrivée 2ème. Son texte, sa voix, sa prestation ont été synonymes de claque émotionnelle pour le public et le jury.

Juliette Moraine a emballé le jury et le public grâce à une prestation pleine d'émotions ce samedi soir. Copier

L'icaunaise a rapidement donné le ton puisqu'elle était la deuxième candidate à monter sur scène. Il est un peu plus de 21 heures 30. Sur le plateau de télévision, la lumière se tamise, la silhouette se dessine. Juliette Moraine apparaît seule en scène, un haut légèrement rosé, les cheveux détachés, seule face à son micro elle déroule son texte, sa chanson, son histoire.

Une claque émotionnelle pour les jurés

L'émotion est là, le cœur est là et c'est ça qui compte. On comprend tout avec ça ! - Agustin Galiana (membre du jury)

La réaction des membres du jury ne se fait pas attendre. L'acteur, chanteur et danseur, Agustin Galiana imagine déjà Juliette Moraine sur la scène de Rotterdam. " L'émotion est là, le cœur est là, c'est magnifique. Quand les étrangers vont entendre ça, moi je me mets à leur place je suis Espagnol, l'émotion est là, le cœur est là et c'est ça qui compte. On comprend tout avec ça ! "

Toi tu nous emmènes dans les larmes, mais toi tu ne les verses pas et ça c'est très fort ! Bravo ! - Michèle Bernier ( membre du jury)

La comédienne et humoriste Michèle Bernier, elle n'a pas envie de rire, elle a tout simplement des trémolos dans la voix et des larmes dans les yeux. " J'ai du mal ... C'est beau ! C'est fort ! C'est sincère ! Ça a de la tenue, c'est ça qui est beau, tu arrives à tenir, c'est une telle émotion, tellement forte. C'est là que l'on reconnaît les grands artistes" la félicite Michèle Bernier avant de résumer la prestation de la jeune icaunaise " toi tu nous emmènes dans les larmes, mais toi tu ne les verses pas et ça c'est très fort ! Bravo ! " .

Un avis entièrement partagé par la chanteuse Chimène Badi qui loue la sincérité, la prise de risque, et le lâcher prise de Juliette Moraine. D'ailleurs, sans surprise, elle fait partie des qualifiés pour le dernier carré. Le destin de Juliette Moraine est désormais entre les mains du jury et du public. Le vote de chacun représentera 50% de la note finale, comme dans le vrai concours de l'Eurovision, celui qui attend le gagnant de ce soir en mai prochain à Rotterdam aux Pays-Bas.

Un duel serré avec Barbara Pravi

Une 2ème place dans le cœur du jury

Côté Jury, les impressions sont confirmées. Juliette Moraine obtient plusieurs fois 6 points notamment de la part de Marie Myriam, dernière gagnante française de l'Eurovision en 1977. Le gagnant de la dernière édition en 2019 ( le concours a été annulé en 2020 à cause de la crise sanitaire), Duncan Laurence lui attribue 8 points tout comme Chimène Badi et Elodie Gossuin.

Michèle Bernier lui attribue le maximum avec 12 points ... mais souligne ce qui sera, déjà, le duel final. " je suis déchirée entre les deux émotions tellement fortes que j'ai eu ce soir " explique la comédienne qui attribue également 10 points à Barbara Pravi. Il faut dire que leurs mises en scène se ressemblent, tout comme l'univers qu'elles présentent ce samedi soir, leurs chansons et l'histoires qu'elles racontent. A tel point que c'est entre elles deux et le public que tout va se jouer.

Une 4ème place dans le vote du public

Avant de découvrir le vote du public, Juliette Moraine est en 2ème position grâce à ses notes obtenues avec le jury. Elle cumule 76 points. Elle arrive en 4ème position des votes du public et obtient 60 points supplémentaires. A l'issue des deux votes, l'icaunaise cumule un total de 136 points qui lui permet de monter sur le podium, et même d'en prendre la tête. Tout va se jouer dans les dernières minutes et le classement du public.

Arrivée en première position dans le cœur des téléspectateurs, Barbara Pravi remporte 100 points et prend la tête du classement avec un total de 204 points. C'est elle qui représentera la France en mai prochain au Pays-Bas avec son titre " voilà ". La jeune femme se retourne et prend dans ses bras Juliette Moraine, sa dauphine.

Ce soir toutes les deux ont été aimées, tant par le public que par le jury.