Eurovision : "La langue bretonne a sa place", répond le groupe Alvan & Ahez, critiqué pour chanter en breton

"Quand on participe à l'Eurovision, on défend la langue française et la francophonie à l'international. On doit chanter en français", estime par exemple ce journaliste, spécialiste de l'économie du sport, sur le plateau d'Estelle Denis, sur RMC. "Du coup, la langue française ?", s'interroge un internaute. "Dommage que le texte ne soit même pas en français. A-t-on une chance de gagner avec une chanson sans texte et sans mélodie?", réagit un autre. Des critiques s'élèvent depuis que le groupe Alvan & Ahez a été choisi, samedi soir, pour représenter la France à l'Eurovision. Pas de quoi faire trembler le groupe, qui assume son choix de chanter "Fulenn", en langue bretonne.

Un acte militant et assumé

"C'est dommage qu'ils ne puissent pas comprendre que le breton a sa place à l'Eurovision", réagit auprès de France Bleu Armorique Sterenn Diridollou, une des chanteuses du groupe. "Comme l'occitan, comme le basque, comme le catalan, ce sont des langues qui sont en France. C'est aussi notre langue maternelle. Nous, les chanteuses, on l'a appris dans les écoles Diwan, on la parle quotidiennement entre nous, c'est comme ça qu'on échange, on la parle au travail, dans nos études, c'est très important pour nous de chanter en breton."

Pour la chanteuse, cette participation à l'Eurovision, c'est un acte militant. "C'est de montrer que cette langue est encore bien vivante, que nous, on a entre 23 et 26 ans et qu'on la parle. Pendant très longtemps, nos grands parents n'ont pas eu le droit de parler le breton, c'était interdit. Maintenant, on est là à parler breton quotidiennement". Les critiques passent donc au dessus ."On fera Fulenn en langue bretonne, il est hors de question de la traduire en Français, et on va la chanter à Turin, en breton, pour représenter la France."

Le soutien d'autres internautes

Le groupe a également reçu le soutien de très nombreux internautes, qui saluent ce choix, sur les réseaux sociaux. "C'est peut-être un peu lointain pour certains mais le fait d'envoyer une chanson en breton à l'Eurovision sachant que la langue est menacée dans pas mal d'écoles en Bretagne, c'est aussi un beau symbole", écrit par exemple l'un d'entre eux.