Pour sa journée internationale la langue basque envahit les écrans

Ce vendredi 3 décembre le Pays basque fête la journée internationale de l'euskara. Actuellement, on compte 1.185.000 locuteurs dans les sept provinces et la diaspora selon la dernière enquête de 2016, dont 51.000 locuteurs au Pays basque nord. A cette occasion plusieurs animations au Pays basque, et par ailleurs, les initiatives se poursuivent pour développer l'utilisation de l'euskara.

Le collectif "Pantailak euskaraz" ("les écrans en basque" en basque) réclame plus de films en langue basque sur les différentes plateformes audiovisuelles et qui en peu de temps sont devenues incontournables. Actuellement sur 35.000 films diffusés sur les plateformes, seuls 70 sont en euskara. Netflix n'en diffuse que trois et Disney+ aucun alors que plus de 70 traductions ont été réalisées. "Il suffirait juste d'inclure ces versions traduites à l'euskara comme les plateformes le font déjà pour des dizaines de films en catalan" assure Izaskun Rekalde, membre du collectif "Pantailak euskaraz". Cette mère de trois enfants est inquiète car les plus jeunes n'ont plus de référence en basque sur les écrans comme il y a quelques années.

Le gouvernement espagnol va exiger aux plateformes plus de films en langues minoritaires mais la loi ne s'appliquera qu'aux plateformes espagnoles. "Netflix, HBO et Disney pourront donc continuer à tourner le dos à des millions de personnes" pestent les membres de "Pantailak Euskaraz". Sur les écrans aussi, il y a longtemps que les bascophiles se sont organisés. Le collectif Euskal Encondings a regroupé sur son site plus de 1 500 films en langue basque qu'il a numérisé et traduit pendant des années. Ici, pas besoin d'abonnement pour se divertir avec des séries, des dessins animés et des documentaires en euskara.

Andde Ithurbide vient de publier la deuxième édition de son dictionnaire © Radio France - Franck Dolosor

Des doutes concernant la langue basque? Pas de soucis, car il existe des dictionnaires, dont le dernier en date signé Andde Ithurbide. Dès son enfance, ce prêtre ouvrier bas navarrais a baigné dans un environnement essentiellement bascophone. Aussi, pendant des années, il a récolté de véritables pépites dans le pays de Cize, au Pays Basque sud et même aux États Unis, aux côtés des basques de la diaspora. Le religieux vient de publier une deuxième édition de ce nouveau dictionnaire. Les 300 exemplaires sont en vente à 30 euros à la boutique LORÉA dans le petit Bayonne et au presbytère d'Ustaritz.

Martxel Bedaxagar et Allande Sokarros enregistrent leurs podcasts à Mauléon-Licharre © Radio France - Franck Dolosor

En Soule, près de la moitié des 14.000 habitants maitrisent l'euskara. Promouvoir la variante locale, le souletin, est l'objectif du collectif Sü-Azia qui propose des podcasts sur le net. L'association a aussi publié une dizaine d'ouvrages en souletin, avec entre autres, le Petit Prince de Saint Exupéry.

La plateforme Euskal Konfederazioa, qui regroupe toutes les associations qui assurent la promotion de la langue basque, salue l'engagement de 45 communes qui viennent de prendre de nouveaux engagements pour assurer son utilisation dans la vie publique.