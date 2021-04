Euthanasie, la députée Brenier déçue : "Quelques députés de mon parti vont réussir à bloquer la loi"

Vincent Isore/IP3 ; Paris, France February 25, 2020 - Session of questions to the government at the French parliament - Marine Brenier POLITIQUE, QUESTIONS AU GOUVERNEMENT, ASSEMBLEE NATIONALE, HEMICYCLE, PARLEMENTAIRE

Marine Brenier est députée à Nice. Un de ses combat à l'assemblée est de réformer la loi Léonetti, la loi sur la fin de vie. Elle se bat avec de nombreux députés de différends partis pour "permettre l'aide médicale à mourir"

Des milliers d'amendements pour une fin de vie qui concerne 3% de la population.

Sur France Bleu Azur, Marine Brenier explique que cette réforme de la loi ne concerne au final que 3 % de la population. : "ce serait très encadré et pour des personnes atteintes de maladies incurables. Aujourd'hui, le patient s'éteint tout seul, certains agonisent. On arrête de soigner la pathologie et on arrête l'hydratation et ça peut durer longtemps. On a des cas de figure où les patients vont s'éteindre au bout de trois semaines."

Dans le coma, on ne sait pas si l'on souffre ou pas

Marine Brenier assure qu'il "n'y a pas d'étude très concrète sur le sujet. On suppose que le patient est dans cet état comateux, qu'il ne souffre pas mais quand on interroge des personnes qui reviennent d'un coma, ils disent avoir rêvés pendant cette période."

Marina Brenier ne comprend pas le blocage parlementaire

Plus de 3 000 amendements vont rendre mécaniquement impossible l’examen de leur totalité sur une seule journée jeudi. Ce que déplore Marine Brenier : « L’Assemblée ne va pas pouvoir débattre sur un sujet de société majeure. Cette loi n'est pas morte née puisque déjà en commission nous avons réussi à l'adopter. C'est déjà un pas considérable. Après demain, ça se joue à l'Assemblée nationale. J'ai effectivement, l'obstruction de cinq parlementaires LR et quelques jeunes mamans qui veulent nous conduire très certainement à ne pas pouvoir appliquer le texte".

Sur ces 3 000 amendements, 2 300 viennent de députés LR, opposés à ce texte instituant un « droit à une fin de vie libre et choisie » du député Olivier Falorni, prévu dans le cadre de la niche parlementaire attribuée à son groupe.

Ce grand nombre d’amendements, s’ils sont bien défendus par leurs auteurs jeudi dans l’hémicycle, va rendre mécaniquement impossible l’examen de leur totalité sur une seule journée.