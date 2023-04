Euthanasie : Pierre, un septuagénaire lillois, veut mourir en Belgique pour mettre fin à ses souffrances

Après quatre mois de débats et de travaux, la convention sur la fin de vie entamée début décembre rend son avis ce dimanche 2 avril. Les 184 citoyens tirés au sort vont voter solennellement à midi pour valider le document final qui sera rendu ce lundi 3 avril au Président de la République Emmanuel Macron. 75% de ces Français tirés au sort se prononcent déjà en faveur d'une évolution de la loi française sur l'euthanasie et le suicide assisté.

A cette occasion, France Bleu Nord donne la parole à Pierre, un septuagénaire lillois qui a décidé de recourir à l'euthanasie en Belgique, où elle est dépénalisée depuis 2002.

"Ça fait de la peine, mais il faut que je m'en aille"

Pierre n'en peut plus des journées dans son fauteuil électrique dans un institut médicalisé, près de Lille. Il a un peu moins de 75 ans et, depuis cinq ans, il est tétraplégique à la suite d'une opération aux cervicales. Il peut uniquement bouger ses mains : "J'ai perdu toutes les fonctions motrices que j'avais, raconte-t-il. Plus de possibilité d'aller aux toilettes, plus de possibilité de manger seul, donc je suis assisté pour tout. Quand je suis au lit avec mes deux barrières bloquées par des couvertures à droite et à gauche, je me dis : 'Mais qu'est-ce que tu fais là gamin ? Qu'est-ce que tu fais là ?'"

Dans sa chambre, entouré de photos accrochées au mur, il prépare son départ. Dans moins de trois mois, il franchira la frontière pour aller en Belgique. Il garde pour l'instant la date secrète, mais il a déjà prévu ses funérailles. "J'ai même prévu une petite chanson pour mes funérailles : 'Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles, ça fait de la peine, mais il faut que je m'en aille."