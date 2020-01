Eva, premier bébé de l'année, née à Chambray-les-Tours à 00h02

Le premier bébé de cette nouvelle décennie en Touraine est une petite fille. Elle est née ce mercredi 1er janvier 2020 à minuit et deux minutes à la maternité du Pôle de Santé Léonard de Vinci de Chambray-les-Tours. Elle s'appelle Eva. La maman et le papa ont reçu France Bleu Touraine dans la chambre du nouveau né. La petite Eva a été suivie de peu par la deuxième naissance de l'année, cette fois à la maternité du CHRU de Tours. C'est un garçon qui est né à minuit un quart. 3,065 kilos. Il se prénomme Jay-Lee Lee-Wann

Eva a la bouille toute rose et l'expression d'un bébé apaisé. Elle pèse 2 kilos 930. Sa maman et son papa sont aux anges même s'ils ont dû sacrifier leur réveillon

Les contractions ont commencé vers 15H00. Je me suis dit çà va aller et j'ai commencé à mettre la table pour préparer le réveillon. Philippe me regardait et me disait, tu planes, on va pas passer le réveillon ici. Il avait raison, on est parti à 20H30 de la maison pour nous rendre à la clinique, du coup Philippe a abandonné le verre de rhum qu'il s'était préparé -Maryline, la maman