Evacuation d'un immeuble à Orléans : "On doit partir avec 50% de notre vie en quelques heures"

Les habitants du 15 rue de Bourgogne, à Orléans, enchainent les aller-retours, les bras chargés de sacs. Ils ont fait leurs valises à la va-vite. On les a appelés ce mardi, en fin de journée, pour les prévenir qu'il fallait évacuer leur immeuble avant midi ce mercredi. Des mouvements de quelques millimètres ont été observés sur la façade , explique la mairie. Il n'y a pas de risque imminent d'effondrement mais par précaution, tout le monde doit quitter son logement. "On doit partir avec 50% de notre vie en quelques heures", confie Nicolas, qui habite au premier étage.

"C'est difficile, on ne s'y attendait pas, c'est l'effet de surprise"

Il a passé la nuit à remplir sa voiture. "On doit laisser tous nos meubles, regardez j'ai laissé mon lit, mon canapé", énumère-t-il alors qu'une serviette sèche encore au milieu de son salon. Il va être relogé dans un hôtel pour quelques jours, mis à disposition par la mairie. "Et ensuite, je ne sais pas, je vais devoir chercher un appartement mais je n'aurai plus de meubles", s'inquiète Nicolas.

Dans la cour, les deux chats d'Elodie patientent, entre les sacs. "On ne sait pas jusqu'à quand on est évacués donc on essaie de prendre le plus de choses possibles, avoue Elodie. C'est difficile, on ne s'y attendait pas, c'est l'effet de surprise". Léna, elle, a dû rentrer en plein milieu de ses vacances, dans la nuit. Elle ne comprend pas comment on a pu en arriver là. "Ma mère avait demandé il y a bien longtemps s'il n'y avait pas de danger, on nous avait bien dit qu'il n'y avait aucun danger, il fallait nous prévenir avant !", peste la jeune fille.

Les habitants avaient bien remarqué des fissures sur les murs mais la plupart ne s'inquiétait pas, malgré l'évacuation des bâtiments voisins, les numéro 17, 19 et 21 . Dans la précipitation, entre deux cartons, ils échangent leurs adresses d'hôtel et promettent de se tenir au courant.