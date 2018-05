Plus 400 migrants ont été évacués ce jeudi matin, du gymnase du Moulin, à Grande-Synthe et dans les alentours, notamment dans le secteur du bois du Puythouck. Ces réfugiés ont été conduits, en bus, vers des centre d’accueil de la région.

Grande-Synthe, France

L'opération a été menée par l’Etat. Huit mois après l’ouverture du gymnase du Moulin, par la ville de Grande-Synthe, pour mettre des réfugiés à l'abri, ils ont été évacués ce jeudi 24 mai 2018 au matin. Six bus les ont conduits vers des centres d’accueil et d’orientation de la région. Il s’agit pour l’essentiel d’hommes adultes, mais aussi de quelques mineurs isolés et de familles.

Plus de 400 migrants sont concernés, 300 dans le gymnase et une centaine à l’extérieur. Ces derniers survivaient, notamment dans le secteur du bois du Puythouck.

Tenues à l’écart les associations s’inquiètent pour la suite, car une partie de ces migrants reviendra inexorablement, pour tenter de passer en Angleterre. Ils ne peuvent prétendre à l'asile en France, car ils ont déjà déposé une demande ailleurs en Europe et ils risquent l'expulsion.