Évacuation par hélicoptère de nombreux randonneurs du refuge d'Argentière dans la nuit de jeudi à vendredi

Importante opération des secouristes de Haute-Savoie cette nuit en pleine montagne, à plus de 2 700 mètres d'altitude dans le massif du Mont-Blanc. Les randonneurs ont été intoxiqués au monoxyde de carbone dans le refuge d'Argentière. Une personne était en état d'urgence absolue.

31 personnes, skieurs, randonneurs, alpinistes ont été évacués du refuge d'Argentière dans le massif du Mont-Blanc, à plus de 2700 mètres d'altitude. Elles souffraient d'une intoxication au monoxyde de carbone, dû à un chauffage au bois défectueux. Tout le monde a été évacué en pleine nuit, par hélicoptère vers la DZ de Chamonix, c'est la baise d'hélicoptère. Les hélicoptères la gendarmerie nationale Choucas 74 et de la et sécurité civile Dragon 74 ont été mobilisés.

De nombreuses personnes gravement intoxiquées

Une femme d'une cinquantaine d'année était en état d'urgence absolue selon les sapeurs pompiers de Haute-Savoie. Elle a été héliportée à l'hôpital de Genève pour être installée dans le caisson hyperbare. L'hôpital suisse est le seul du secteur à avoir cet équipement spécialisé dans ces cas d'intoxication. Six autres randonneurs ont été conduit à l'hôpital de Sallanches par hélicoptère avec des symptômes importants. Enfin plus de 23 personnes moins gravement intoxiquées sont allées faire des contrôles par leur propre moyen.