Evaux-les-Bains prépare l'arrivée des curistes

La saison thermale comment dans un peu plus d'un mois, le 20 mars. En attendant, dans l'est de la Creuse, la commune d'Evaux-les-Bains se prépare, notamment avec des travaux au camping.

Les curistes représentent une part importante de l'économie d'Evaux-les-Bains. Les premiers sont attendus le 20 mars, date de la ré-ouverture des Thermes. Pour accueillir au mieux cette clientèle, la commune continue son travail de réaménagement du camping municipal, qui compte 45 emplacements. La semaine dernière, quatre mobil'homes ont été installés "on a un programme qui s'étale sur trois ans, la première année on en a installé quatre, l'année dernière on en a installé trois et quatre cette année," explique le 2e adjoint au maire, Gérard Steiner.

Ces quatre mobil'homes sont des occasions, rachetés à un camping de Lacanau, en Gironde. Coût de l'opération environ 12.000 euros pour la commune. "C'est une demande des curistes" rajoute Jean-Claude Saintemartine, 3e adjoint "jusqu'à maintenant, on avait installé des mobil'homes 4 places, cette année on avait une demande pour des mobil'homes plus petits parce que ce sont des couples qui viennent donc on a investi sur des deux places."

Le camping municipal d'Evaux-les-Bains se refait une beauté avant l'arrivée des curistes © Radio France - Valérie Mosnier

Alors tout le monde a mis la main à la pâte pour installer ces mobil'homes, des habitants et des élus. Reste maintenant à terminer les derniers aménagements : "il reste les terrasses à monter, à rajeunir un peu parce qu'elles ont souffert du sel du bord de mer. Il reste aussi les raccordements de plomberie et d'électricité" détaille Gérard Steiner.

Les campings-cars ne sont pas oubliés puisque cinq emplacements vont être créés cette année. A Evaux- les- Bains, le camping enregistre en moyenne 9.000 nuitées chaque année.