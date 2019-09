Evelyne Lavezzari, opposante historique à l'extension de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry, est décédée

Isère, France

On vient d'apprendre le décès d'Evelyne Lavezzari, à l'age de 55 ans. Elle avait fondé l'ACENAS en 1997, l'association contre l'extension et les nuisances de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry et l'a présidée jusqu'au bout.

Malgré la maladie, elle continuait de s'opposer à l'implantation d'Amazon à Saint-Exupéry et pour la transparence de la privatisation de l’aéroport. Les obsèques d'Evelyne Lavezzari auront lieu vendredi en l’église d'Heyrieux, la commune où elle résidait.