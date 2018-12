VIDÉO- É. Richard, préfet de la Loire "Pour samedi, jamais nous avons organisé une telle mobilisation, c'est inédit"

Saint-Étienne, France

Le préfet de la Loire, Evence Richard, était l'invité de France Bleu Saint-Etienne Loire, ce vendredi matin. A la veille d'un nouveau week-end de mobilisation des gilets jaunes, il annonce des renforts de force de l'ordre pour sécuriser l'ensemble du département.

- FB : Est-ce que vous avez l'impression que l'État est dépassé ?

-Évence Richard : Non l’Etat n’est pas dépassé. Nous sommes confrontés à une situation inédite avec des manifestations quasiment tous les jours. Certaines plus violentes que d’autres. Nous nous employons à faire face.

- FB : Quel dispositif de sécurité pour l'acte 4 de ce samedi qui est annoncé par les Gilets Jaunes sur les réseaux sociaux comme " "Insurrection Stéphanoise" ?

-Évence Richard : _La question n’est pas celle des effectifs. On peut avoir dix, cent, mille policiers, quand on a en face de soi un certain nombre de personne dont le seul objectif est de casser, avec un peu de mobilité… il y aura toujours de la casse. Et je le répète n_otre souci c’est d’abord d’assurer la sécurité des personnes. Nos concitoyens ne toléraient pas qu’il y ait des dommages corporels. Et pas plus chez les manifestants que chez les forces de l’ordre.

Les dispositions que j’ai pris pour demain avec les services de police et gendarmerie et avec les parquets de Saint-Étienne et de Roanne doivent permettre d’apporter une réponse sur l’ensemble du département. Même si je suis bien conscient que l’essentiel se déroulera à Saint-Étienne. J’ai demandé à mes collègues de la zone de défense de m’apporter des renforts supplémentaires.

Pour samedi jamais nous avons organisé dans le département une telle mobilisation de policiers et de gendarmes. C’est inédit. Nous avons rappelé tous les fonctionnaires de police et tous les militaires de la gendarmerie qui pouvez l’être. Nous aurons donc les forces qui sont traditionnellement dédié au maintien de l’ordre mais nous rappelons aussi des fonctionnaires et des militaires qui ont des taches plus administratives. Nous aurons aussi le renfort de forces mobiles, quelques mobiles et un escadron constitué. Et les forces seront réparties sur le département en fonction des risques.

-FB : Vous avez fait reporté le match ASSE-OM, est-ce que la fête des Lumières doit être annulée ?

-Évence Richard : Ce n’est pas à moi de prendre cette décision.

-FB : Le préfet de Haute-Loire est allé à la rencontre des Gilets Jaunes pour comprendre les doléances ? Vous avez fait de même ?

-Évence Richard : La difficulté du mouvement des Gilets Jaunes dans le département de la Loire particulièrement, c’est son extrême fragmentation. Vous avez sur chaque rond-point un certain nombre d’hommes et de femmes qui tiennent un certains nombres de revendications pas forcément identique avec le rond-point d’à côté. Je suis tout à fait disposé à la recevoir. Mais dès lors que j’aurais des représentants constitué. ET si possible représentatifs de l’ensemble du département.

-FB : Emmanuel Macron a demandé mercredi aux leaders politiques, syndicaux d'appeler au calme... Finalement vous êtes aussi là pour ça ? Vous voulez en appelez à la responsabilité ?

-Évence Richard : Le message que je voudrais faire passer pour les trois jours qui viennent c’est un appel à la raison, à la sagesse à la prudence et à la modération. Notre République assure la liberté d’expression. Il n’y a pas de raison de la brider. C’est le fondement de la démocratie. Une démocratie dans la violence n’est plus une démocratie. Sinon a un moment ou un autre, on ira vers la loi du plus fort. Et ça, ça n’est pas acceptable. Manifester ce n’est pas un acte anodin. Et la violence qui se déploie doit inciter chacun à la prudence et à la modération. Pour avancer, il faut discuter. Et pour pouvoir discuter il ne faut pas se battre et se taper dessus.