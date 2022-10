JO 2024 : les patrons des plus grands festivals menacés de report ou d'annulation bientôt reçus au ministère

Des festivals et de grands événements culturels seront-ils annulés en raison des JO de Paris en 2024, prévus du 26 juillet au 11 août ? Invité de France Inter ce jeudi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a laissé entendre que l'hypothèse était envisagée. "Moi, je vais annuler les congés des policiers et gendarmes entre juin et septembre" 2024, a-t-il affirmé, car assurer la sécurité des JO mobilisera "en moyenne 30.000 policiers et gendarmes par jour" durant la durée des jeux, "entre 12.000 et 45.000" forces de l'ordre pour les journées les plus importantes en Ile-de-France, "700 patrouilles dans les transports en commun à l'instant T", "25.000 agents privés de sécurité" selon lui.

"Ça ne veut pas dire que les festivals ne peuvent pas se tenir", mais s'ils peuvent avoir lieu, ce sera "dans des conditions qui permettent d'avoir moins de forces de sécurité que d'habitude", a précisé le ministre sur France Inter. "Chacun peut faire un effort (...) j'en reparlerai avec la ministre de la Culture".

"Stupeur et incompréhension"

Des propos qui ont suscité "stupeur et l'incompréhension", chez Jérôme Tréhorel, directeur du festival des Vieilles Charrues en Bretagne, qui a rassemblé près de 300.000 personnes l'été dernier. "Il n'y a pas eu de concertation pour évoquer cette coactivité JO-festivals et c'est une annonce lapidaire et brutale, sans périmètre de temps ni géographique", a-t-il déploré auprès de l'AFP.

Pour Jacques Guérin, l’organisateur du Festival du Bout du monde , pas question d'annuler, en particulier après deux saisons difficiles en raison de la crise sanitaire. "Paris 2024, d’accord, mais presqu’île de Crozon 2024 aussi", a-t-il expliqué à France Bleu Breizh Izel. "On ne peut pas bâcher des festivals en Bretagne ou en France parce qu'il y a des JO en France en 2024 (...) La terre continue de tourner. Il y a le public, les festivaliers, les bénévoles, les élus… et tout ce lien social est important".

Concertation

"On ne peut pas reporter, on travaille déjà sur l'édition 2024, on a déjà des engagements, un planning culturel, ça ne se change pas comme ça", a encore souligné Jérôme Tréhorel auprès de l'AFP. Les grands artistes internationaux construisent leurs tournées bien en amont par zones, Europe, Amérique du nord, Asie etc. Selon Stéphane Krasniewski, directeur du festival Les Suds, à Arles, et vice-président en charge des festivals au Sma (Syndicat des musiques actuelles), "des reports ou annulation auront un impact sur l'ensemble de la filière, artistes, producteurs puis les salles qui construisent leur programmation en s'articulant autour des festivals de l'été". Et d'ajouter : "certains festivals seraient en danger, ne se remettraient pas d'une seconde saison blanche".

"Un planning culturel, ça ne se change pas comme ça"

Alertée, la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak a annoncé une concertation pour la semaine prochaine. Les responsables des plus grands festivals français ainsi que les syndicats qui les représentent - le Prodiss, le Syndeac et le Profedim - sont conviés. De son côté, le président du comité d'organisation des JO de Paris, Tony Estanguet, a indiqué sur Twitter soutenir "la démarche de concertation avec l'État et les acteurs culturels pour trouver les meilleures solutions pour les événements organisés à l'été 2024".