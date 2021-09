Evian : les verrières du Palais Lumière, pas étanches, changées pour la deuxième fois

Les travaux de réparation du dôme et des verrières du Palais Lumière par la ville d'Evian ont débuté la semaine du 13 septembre. En cause : des problèmes d'étanchéité après des travaux déjà réalisés en 2006.

C'est un monument historique de la ville d'Evian, qui abritait anciennement les Thermes : le Palais Lumière. Il est en travaux depuis cette semaine : la Ville fait réparer ses verrières, car elles ne sont pas étanches.

Des travaux avaient déjà eu lieu en 2006, sur ce même dôme de verre, mais il y a eu "malfaçon". Selon une expertise judiciaire, les verrières ne sont pas conformes. La Ville a donc saisi le tribunal administratif et a eu gain de cause.

"La toiture n'est pas étanche"

Le problème vient de l'étanchéité, comme l'explique Bertrand Vouaux, directeur des services techniques d'Evian. "La toiture en verrière n'est pas étanche. Avec les conditions météos, on a des déformations naturelles, et la structure laisse pénétrer l'eau."

"La verrière ne va pas s'effondrer, mais elle se déforme de manière suffisamment importante pour laisser rentrer de l'eau par endroits." - Bertrand Vouaux, directeur des services techniques d'Evian

"Le chantier que nous engageons fait suite à une déclaration de sinistre et nous permet de les remplacer complètement", ajoute-il. Un chantier à près de 600 000 euros, dont une grande partie sera indemnisée.

"C'est contrariant de dépenser de l'argent sur un équipement fini. Mais sur un chantier aussi important et complexe, ce sont des choses qui arrivent. C'est rare, mais il peut y avoir une erreur d'appréciation. Nous somme passés par la partie judiciaire pour définir la responsabilité de chacun, et maintenant on résout le problème", conclut-il.

L'installation du chantier a débuté cette semaine, et les travaux doivent se terminer courant novembre.