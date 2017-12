Le réveillon de Noël c'est pour bientôt. Chacun prépare déjà les bons petits plats et on met la dernière main aux cadeaux. Mais dans les services d'urgence aussi on fourbit ses armes parce fête rime parfois - malheureusement - avec incidents, accidents et désagréments.

Noël c'est dans trois jours - enfin plus précisément le réveillon c'est dans trois soirs.

Mais d'ici là que de préparatifs ! Les cadeaux, le repas de réveillon, la déco mais sans oublier de penser sécurité. Parce que la fête peut tourner au cauchemar si les enfants mangent les piles du cadeau ou que le sapin s'embrase !

Quelques conseils peuvent vous éviter de vivre le pire des Noël

Si on a le droit de faire quelques excès à Noël, il faut quand même agir avec un minimum de modération dans un certain nombre de domaines. À commencer par celui de la décoration ! Pas la peine d'en faire trop et surtout de faire n'importe quoi n'importe comment les sapins s'ils sont naturels aiment avoir le pied dans l'eau, ça leur évite de dessécher et de devenir trop facilement inflammables quant aux guirlandes là aussi il faut faire le bon choix et privilégier les normes CE.

Le risque incendie on peut aussi le provoquer en prenant des risques inconsidérés avec des bougies par exemple.

Mais l'important pour une fête réussie c'est qu’elle se déroule en bonne intelligence avec la famille, les amis, les voisins.

Fête de partage, Noël est l'occasion d'ouvrir ses yeux, sa porte, son cœur à ceux qui n'ont pas la chance d'être entourés d'affection.

Dans la tradition du "gros souper" il était d'usage d'installer en bout de table l’assiette du voyageur égaré

Évitez le "bad trip de Noël". Écoutez le reportage de Jean-Pierre Burlet