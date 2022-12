Evolution de population : la Savoie et la Haute-Savoie encore très dynamiques, selon l'Insee

Sans trop de surprise, la population de nos deux départements de Savoie et de Haute-Savoie a augmenté entre 2014 et 2020, selon le dernier recensement publié par l'Insee ce jeudi 29. Nous sommes donc 439.750 habitants en Savoie, contre 426.924 en 2014 (environ 13 000 de plus). En Haute-Savoie, la hausse est plus marquée : 835.206 habitants au total, contre un peu plus de 783.000 en 2014 (environ 52 000 de plus). Une croissance légèrement ralentie, dans deux départements encore très dynamiques.

La frontière suisse et les bords de lac continuent d'attirer

La Haute-Savoie est le département où la population a le plus augmenté en Auvergne Rhône-Alpes, avec près de 9.000 habitants en plus chaque année depuis 2014. Parmi eux, beaucoup de frontaliers qui s'installent près de la Suisse, à Neydens par exemple, avec 5% d'habitants en plus chaque année, contre 3% avant 2014.

Seul frein à cette croissance : les prix de l'immobilier explosent et dissuadent à l'installation. Par conséquent, le département voisin de l'Ain devient attractif, deuxième département le plus dynamique après la Haute-Savoie, grâce notamment au Pays de Gex, près de Genève.

En Savoie, la population grimpe aussi, surtout autour des lacs du Bourget et d'Aiguebelette. Les communes collées à Chambéry et Aix-les-Bains attirent particulièrement : Bassens (4% chaque année contre 1,6% en 2014), La Biolle et Méry.

En revanche, la population diminue dans les vallées savoyardes de la Maurienne et la Tarentaise. En Haute-Savoie, les vallées sont épargnées, au contraire des stations : Morzine, le Grand-Bornand et Chamonix par exemple continuent de voir leur population baisser.