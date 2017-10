Evreux : 200 élus manifestent contre la baisse des moyens

A l'appel de l'union des maires et des élus de l'Eure, 200 personnes se sont rassemblées ce mercredi après midi devant l'Hôtel de Ville d'Evreux.

200 élus ont répondu ce mercredi après midi à l'appel de l'union des maires et des élus de l'Eure. L'association leur demandait de fermer les services publics et de manifester devant l'hôtel de ville d'Evreux. Il s'agissait de dénoncer la baisse des moyens et de demander un moratoire au gouvernement sur la réforme de la taxe d'habitation.

C'est Guy Lefrand le maire d'Evreux qui est monté au créneau sur ce dossier.