Évreux cherche des food trucks pour animer les quartiers toute l'année

La Ville d’Évreux lance un appel à candidature pour trouver des food trucks, des camions de restauration. Six emplacements ont été retenus pour diversifier l'offre de restauration et apporter de l'animation dans les quartiers.

Il n'y a juste qu'à présent qu'un seul food truck à Évreux, un camion à pizzas sur les hauteurs de quartier de Saint-Michel. La Ville lance donc un appel d’offre car "depuis deux ans, on a énormément de demandes de gens qui ont acheté food trucks, des camions de restauration en bon français" explique France Bariller. L’adjointe au maire en charge des affaires générales et du domaine public tente une explication : "Est-ce que beaucoup de gens veulent s’installer dans la restauration ou est-ce que le Covid a entraîné cette expansion de demandes ?" La municipalité voit dans cette nouvelle offre une opportunité pour "animer les quartiers, sachant que dans certains quartiers, on a de la demande d’entreprises" poursuit l’élue.

On aimerait faire un mélange de food trucks, style hamburger frites salades composées, du sucré avec gaufres et crêpes ou des cuisines du monde – France Bariller

"Animer les quartiers" avec ces food trucks, c'est l'objectif de France Bariller Copier

La vente d’alcool sera interdite.

Des food trucks dans toute la ville

Deux camions de restauration prendront à terme leurs quartiers dans le centre-ville, un sur le Pré du Bel Ébat et l’autre place des fontaines, "la place avec les jets d’eaux créée il y a quelques années par Jean-Louis Debré et on doit dire qu’elle n’a jamais vraiment bien fonctionné" reconnaît France Bariller. L’offre ne concerne pas uniquement le centre-ville. Il pourra y avoir un food truck sur la place Bertrand du Pouget dans le quartier de Navarre, rue de Russelsheim devant la piscine dans le quartier de la Madeleine, un autre place des marronniers dans le quartier de Nétreville où "il n’y a pas tellement de restauration rapide" et le dernier rue Florence Arthaud au rond-point du Faubourg Saint-Léger, "à la limite entre Gravigny et Évreux".

Quelles règles respecter ?

La Ville d’Évreux recherche des food trucks qui sont "autonomes en eau et en électricité, ils doivent avoir leur générateur et leur réservoir d’eau" détaille l’élue. (sauf au Bel Ébat où la fourniture d'électricité est possible moyennant finances). Une redevance de 2,52 euro HT par mètre linéaire sera perçue par jour d’installation. Les restaurateurs pourront également proposer une terrasse.

L'installation des camions sera possible à partir du 1er novembre 2021 et l’autorisation sera automatiquement renouvelée pour toute l’année 2022, "une autorisation personnelle pour chaque food truck, ils ne pourront pas transmettre à quelqu’un d’autre leur emplacement" souligne France Bariller. Un cahier des charges de huit pages a été défini et Daniel Quintin, le directeur de la régie d’Évreux sera particulièrement attentif sur "le descriptif des produits proposés, les circuits courts et le tri sélectif".

REPORTAGE - Évreux cherches des food trucks pour animer les quartiers Copier

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Daniel Quintin (02.32.31.52.13 / 06.98.03.92.68/agdp@evreux.fr) ou sur le site internet de la ville. Les restaurateurs candidats doivent déposer leur dossier avant le vendredi 1er octobre 2021 16h00.