Basilique d'Évron : la communauté Saint-Martin réagit après une célébration sans respect des gestes barrières

Une célébration a eu lieu ce lundi sans masque ni distanciation sociale à l'intérieur de la basilique d'Évron. Selon la communauté Saint-Martin, les prêtres et les séminaristes vivent confinés entre eux, "comme une famille" et portent le masque seulement quand ils sortent dans la ville.

Sur cette capture d'écran extraite de la vidéo postée par la communauté Saint-Martin, les prêtres et les séminaristes ne portent pas de masque et sont très proches les uns des autres.

Une célébration a eu lieu ce lundi dans la basilique d'Évron sans respect des gestes barrières. Sur une vidéo postée par la communauté Saint-Martin, on voit notamment des prêtres sans masque embrasser des séminaristes sur le front ou se toucher les épaules. Il s'agissait d'une célébration de prise de soutane pour dix séminaristes, une étape avant d'être ordonnés prêtres. Les images font écho à celles de la messe de Pâques organisée dans une église parisienne samedi 3 avril. La communauté Saint-Martin se justifie et affirme que ses membres portent un masque uniquement quand ils sortent dans la ville.

"On vit confinés"

Don Louis Hervé, le responsable du séminaire, compare la communauté religieuse à une famille pour justifier le non-port du masque. "On vit confinés. Donc comme un homme et une femme ne mettent pas un masque à l'intérieur de la famille, c'est pareil pour nous", met-il en avant.

Quand nous sortons de notre vie de famille, nous reprenons les gestes barrières, le masque pour vivre comme tout le monde.

Don Louis Hervé, responsable du séminaire

Sur les images de la célébration, les prêtres et les séminaristes ne sont pas seuls dans la basilique. Des membres de leur famille sont également présents. Parmi eux, plusieurs personnes portent le masque au niveau du menton ou n'ont tout simplement pas de masque. Le responsable du séminaire affirme de son côté que les gestes de distanciation sont toujours respectés dans la basilique lors de célébration ouverte au public. "Il s'agit de quelques familles puisqu'on avait fait un choix donc, il n'y en a pas beaucoup. Elles sont à distance, on le voit bien, elles étaient là pour assister à cette célébration de prise de soutane. Sachant que dans la basilique, avec les règles sanitaires, on peut contenir 250 à 300 personnes", souligne le responsable du séminaire.

Selon Don Louis Hervé, il n'y a jamais eu aucun cas positif à la Covid-19 parmi la centaine de membres que compte la communauté Saint-Martin.