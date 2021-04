Évron : une trentaine de salariés de l'ADMR ont débrayé une heure pour dénoncer leurs conditions de travail

Les aides à domicile et auxiliaires de vie d'Évron sont épuisées. Pour faire entendre leur colère et réclamer une meilleure rémunération, une trentaine de salariées de l'ADMR (aide à domicile en milieu rural) des Coëvrons a débrayé une heure ce jeudi à 11h, à l'appel du syndicat Force ouvrière.

Elles ont décidé de faire entendre leur ras-le-bol : les salariées de l'ADMR (aide à domicile en milieu rural) des Coëvrons sont épuisées. À l'appel du syndicat Force ouvrière, une trentaine d'entre elles ont débrayé une heure à 11 heures ce jeudi devant les locaux de l'association à Évron pour dénoncer leurs conditions de travail et réclamer une meilleure rémunération. Plannings surchargées, arrêts maladies à répétition, frais kilométriques faiblement remboursés ... Le métier d'aide à domicile et d'auxiliaire de vie attire de moins en moins. À tel point que les candidates manquent à l'appel : l'ADMR des Coëvrons aurait besoin de 15 salariées supplémentaires pour fonctionner normalement, mais l'association n'arrive pas à recruter.

"Payées à coups de lance-pierres"

Typhaine est auxiliaire de vie depuis 10 ans et aujourd'hui, elle n'en peut plus. Elle a à peine 30 ans et son corps est déjà fatigué. "On travaille de 8 heures à 20 heurs avec des pauses de 30 minutes qui ne nous servent à rien. Franchement, on n'est pas payée : moi je suis payée 900 euros. J'en ai marre de tout là et j'ai même fait une formation pour aller ailleurs. J'ai 29 ans et j'ai le dos en vrac, je fais des sciatiques ... C'est trop intense comme planning !", raconte la jeune maman, qui a demandé à réduire son nombre d'heures par semaine pour pouvoir voir son bébé.

À ses côtés, sa soeur jumelle Solène, elle aussi auxiliaire de vie depuis 10 ans. Selon elles, au moins 5 candidates sont arrivées depuis le début de l'année et ont abandonné face aux conditions de travail.

Le recrutement, c'est la catastrophe. C'est compliqué, elles (les candidates) restent deux ou trois jours, elles voient les conditions et elles partent.

Solène, auxiliaire de vie depuis 10 ans

Typhaine et Solène sont des sœurs jumelles de 29 ans : après plus de 10 ans comme auxiliaires de vie, elles sentent que leur corps sont fatigués. © Radio France - Maïwenn Bordron

"Notre métier ne donne pas envie", peut-on lire sur la banderole des manifestantes. De nombreuses salariées envisagent de changer de métier. Maryvonne, par exemple, gagne 1100 par mois après 25 ans de carrière. "J'attends que mon dernier soit plus grand pour faire autre chose, même en usine. Car la retraite, on n'aura rien, on sera payées à coups de lance-pierres", soupire-t-elle. Cette mère de famille a également demandé à travailler moins d'heures par mois pour s'occuper de ses trois enfants, qu'elle ne voyait plus à cause d'un planning trop chargé.

Les salaires sont tellement bas chez nous que ça n'attire pas les jeunes, même pas les plus anciennes.

Nathalie Saveneau, représentante Force ouvrière

Selon Nathalie Saveneau, représentante FO pour les ADMR d'Évron, il y a des "arrêts maladie pratiquement toutes les semaines, parce que les filles craquent". Et d'ajouter : "La colère monte, on n'en peut plus". Les grévistes réclament également une meilleure reconnaissance de leur métier. "Faudrait bien qu'on soit reconnues comme il faut. Grâce à nous, les personnes âgées restent chez elles au lieu d'être en maison de retraite", insiste Alzida, salariée à l'ADMR depuis deux ans.

Les salariées sont appelées à nouveau à faire grève le 5 mai, devant la fédération de l'ADMR à Laval.