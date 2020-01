Examens annulés à Rennes 2 : la date de report des épreuves n'est pas encore connue

Rennes, France

Ce lundi 6 janvier, la présidence de l'université Rennes 2 a suspendu les examens prévus toute la semaine, après que des étudiants sont venus perturber les partiels en cours. Mais impossible pour l'heure de dire quand cette semaine d'examen pourra être reprogrammée.

"Plus d'informations à la fin de la semaine"

Dès ce lundi soir, les étudiants avaient partagé leur colère sur les réseaux sociaux, en voyant leurs épreuves perturbées ou reportées : "Nous sommes conscients des désagréments causés pour les étudiants, qui ont révisé pendant les vacances de Noël pour cette session de partiels, affirme Olivier David, président de l'université Rennes 2. Aussi, nous ne souhaitons pas la reporter trop longtemps dans le temps : nous aurons des éléments d'informations plus précis d'ici la fin de la semaine."

"_L'établissement est prêt pour organiser des examens à compter de la semaine prochaine_, explique Olivier David, mais plusieurs éléments vont interférer sur nos prises de décision : car à côté du mouvement des étudiants, il y a aussi celui des personnels, de mon côté, je suis bien obligé de tenir compte du contexte national."

Prise en compte des examens qui se sont déroulés normalement

En tout, 11 000 étudiants devaient passer des examens à Rennes 2 cette semaine. Ce lundi, près de 300 épreuves étaient prévues : selon l'université, environ 80 % des examens qui ont pu se tenir ce lundi se sont déroulés normalement. Les étudiants concernés n'auront donc pas à les repasser.

"Tous les examens qui se sont déroulés sans perturbation lundi 6 janvier vont être pris en compte, insiste le président de l'université. Pour la suite, nous allons nous organiser pour que les conditions soient les mêmes. La perturbation, c'est modalités d'examen qui seront conformes à celles que nous organisons en temps normal."

Lundi midi, les examens à l'université Rennes 2 ont été perturbés, après la tenue d'une assemblée générale de 250 à 300 étudiants qui ont voté le blocage de l'université dès ce mardi matin "et la perturbation des examens en cours". La présidence de l'université déplore "beaucoup de vacarme dans plusieurs salles, avec la subtilisation d’un certain nombre de copies, voire dans la salle d’examen, et de bordereaux d'examens dans certaines épreuves. Pour éviter des dérapages, nous avons pris la décision de suspendre les épreuves pour la semaine."

La présidence de l'université Rennes 2 n'exclut pas de prendre des sanctions disciplinaires contre les étudiants qui ont perturbé les épreuves, en fonction des incidents relevés.