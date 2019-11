Exaspéré car privé d'internet, le maire de Bidon ferme la mairie

Bidon, France

Il en a ras-le-bol. Depuis le mois de mai, le maire de Bidon André Vermorel n'a quasiment aucun accès à internet, idem pour le téléphone fixe. Impossible pour lui et sa secrétaire de travailler dans de bonnes conditions. "Notre service public en prend un coup" témoigne l'élu, "on n'a plus la possibilité de transmettre en préfecture nos délibérations puisqu'ils ne veulent plus de papier, même chose pour la comptabilité, l'état civil... On est train de démarrer le recensement et sans internet on ne peut pas le faire non plus..."

Après des mois d'échanges sans succès auprès d'Orange et d'alertes auprès des pouvoirs publics, l'élu a donc décidé de fermer symboliquement sa mairie. "Un petit coup de force" reconnaît-il, "faire le buzz est la seule manière de faire bouger les lignes". D'autant que le maire n'est pas le seul à souffrir de cette situation puisque la plupart des 250 habitants de Bidon connaissent eux aussi des problèmes de connexion internet. Sigrid, traductrice de livres, est "obligée de faire la statue de la Liberté" avec sa box portative prêtée par son fournisseur d'accès à internet pour capter le réseau via la 4G... quand celle-ci fonctionne. Une nouvelle antenne-relais a été inaugurée il y a quelques mois, permettant à la commune de sortir d'une zone blanche.

Orange reconnaît une situation "complexe"

Ce dysfonctionnement du réseau internet est, selon André Vermorel, dû à la liaison en cuivre défectueuse qui relie Saint-Remèze à Bidon. Contacté, Orange reconnaît une situation "complexe" et compte envoyer d'ici quelques semaines des box 4G afin de capter la nouvelle antenne-relais le temps que les travaux soient réalisés.