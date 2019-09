Excédé par le bruit des enfants, un couple de Sarthois obtient le déplacement d'une aire de jeux

Champfleur, France

Ils ne supportaient pas le bruit des enfants : un couple de Champfleur, petite commune de la Sarthe à la frontière de l'Orne, tout près d'Alençon, a porté plainte pour nuisances sonores quelques mois après l'installation d'une aire de jeux au milieu du lotissement de la rue des Soeurs Franciscaines. Pour calmer les esprits avant d'aller jusqu'au procès devant le tribunal administratif, "la mairie a décidé de démanteler l'aire de jeux pour la réinstaller dans un nouvel espace vert à distance des habitations" indique à France Bleu Maine Brigitte Zeniter, adjointe au maire de Champfleur, confirmant une information de Ouest-France.

Une facture salée pour la commune

Selon Ouest-France, le couple à l'origine de l'affaire disait regretter de ne pas avoir été consulté avant l'installation de cette aire de jeux près de chez lui. "Nous avions choisi ce lotissement parce qu'il y a justement des familles avec enfants", précise Brigitte Zeniter.

Un expert a confirmé qu'il y avait bien nuisance, et préconisé la mise en place d'un mur acoustique de 2 mètres de haut tout autour du périmètre concerné : trop cher, a jugé la commune, qui estimait le chantier à au moins 25 000 euros. Pour la mairie, la facture va quand même être salée. "L'aire de jeux en elle-même a déjà coûté 19 000 euros, et le coût de son déplacement devrait approcher 10 000 €, estime Brigitte Zeniter, sans compter que les enfants seront pénalisés car nous allons la déplacer vers l'extérieur de la commune et qu'il sera plus compliqués pour eux d'y aller seuls."