Excédés par le bruit, les habitants d'un quartier d'Annecy veulent couper le sifflet du Léman Express

Depuis sa terrasse, Anne a une vue directe sur la voie ferrée juste avant qu’elle ne disparaisse dans un tunnel. "Il y a des fois où je suis tellement surprise par le bruit que je fais des bonds sur ma terrasse", raconte celle qui loue depuis plusieurs années un appartement dans l’un des immeubles du Petit Brogny à Annecy. "Et dans le quartier, tout le monde se plaint." Un courroux dirigé, non pas contre les trains eux-mêmes, mais contre un klaxonne bien particulier. "Celui du Léman Express, explique la retraitée. Il est beaucoup plus fort, beaucoup plus aigu que les autres."

REPORTAGE - Le sifflet du Léman Express agace les habitants d'un quartier d'Annecy. Copier

Toutes les quinze minutes

Lancé en décembre 2019, le Léman Express a considérablement modifié les déplacements entre la Haute-Savoie et le cœur de Genève. Mais visiblement, ce RER transfrontalier casse les oreilles des habitants du Petit Brogny. Jean habite le quartier depuis 2013. Les trains ne l’avaient jamais dérangé jusqu'à l'arrivée du Léman Express. "Son klaxonne est beaucoup plus fort ! Et aux heures de pointes, c’est toutes les quinze minutes."

Le Léman Express passe au cœur du quartier du petit Brogny à Annecy. © Radio France - Richard Vivion

Règlement européen

Au Petit Brogny, Sophie Patin a pris les commandes de la lutte contre cette nuisance sonore. Mère de famille, elle a écrit à la mairie d’Annecy et à la SNCF. Cette dernière lui a répondu en expliquant que les conducteurs de trains étaient obligés de klaxonner en entrée et en sortie du tunnel. "C’est même une obligation inscrite dans le règlement européen de sécurité ferroviaire", précise un responsable de la SNCF en Auvergne-Rhône-Alpes. "Nous on souhaite simplement retrouver un peu de tranquillité", poursuit Sophie Patin persuadée qu'une solution peut-être trouvée.

On a vraiment l'impression que les trains du Léman Expess klaxonnent plus fort que les autres." - Sophie Patin, habitante du quartier du Petit Brogny à Annecy