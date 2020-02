Excédés par les agressions, des surveillants pénitentiaires bloquent la prison de Val-de-Reuil

Val-de-Reuil, France

"On n'en peut plus", avoue Oualid Nahal, délégué du syndicat Force Ouvrière et en charge des établissements pénitentiaire de Seine-Maritime et de l'Eure. À l'initiative de FO, trente employés de la prison de Val-de-Reuil (Eure) ont lancé, ce samedi 8 février, un blocage de l'établissement dès 6 heures du matin. "J'y suis depuis 4 heures", témoigne le délégué syndical. L'idée est d'empêcher complètement l'accès au bâtiment pour protester contre un "climat interne très tendu" et des conditions de travail toujours plus risquées.

Deux agressions en trois jours

Cette décision fait écho à une montée des violences au sein de la prison dans le courant de la semaine. "On a assisté à deux graves agressions", rappelle Oualid Nahal. La première survenue ce mercredi 5 février : "Un détenu en a attaqué un autre, il lui a mis six coups de ciseaux", affirme-t-il. "Le détenu a été hospitalisé dans un état critique, mais il a été sauvé."

La seconde agression est survenue ce vendredi 7 février, au moment de la promenade. "Un détenu a refusé la palpation", enchérit le syndicaliste FO, en rappelant que c'est une mesure coutumière au moment de la sortie en promenade. Le ton est monté avec un surveillant, et c'est à ce moment que le prisonnier a sorti un stylo et frappé l'employé pénitentiaire plusieurs fois au visage.

"Sans retour par écrit, on ne compte pas bouger d'ici" - Oualid Nahal, délégué Force Ouvrière pour la prison de Val-de-Reuil

Pour les employés, la situation n'est plus tenable. "On a envoyé un message aux responsables de la prison, en plus du blocage, il va falloir que ça bouge", lâche Oualid Nahal, qui attend un retour par écrit de la direction. "Sans ça, on ne compte pas bouger d'ici", affirme-t-il. Il doit être décidé de la suite des actions dans le courant de la journée

Contactée par France Bleu Normandie, la direction de l'établissement pénitentiaire n'a pas souhaité s'exprimer.