Excès de vitesse : le village d'Autrechêne consulte ses habitants

Ce sont les derniers relevés du radar pédagogique et un accident mortel cet été qui ont fait réagir la mairie d'Autrechêne. Elle lance une consultation auprès de ses habitants pour lutter contre les excès de vitesse.

Le village d'Autrechêne dans le Territoire de Belfort déclare la guerre aux excès de vitesse. La mairie vient de lancer une consultation auprès de ses habitants. Ils doivent répondre à un questionnaire et faire des propositions pour en finir avec la vitesse excessive. Ils ont encore jusqu'à ce weekend pour répondre. " Les habitants réclament que la vitesse cesse. On va essayer d'y remédier par le biais de ce questionnaire, c'est une participation démocratique. Le fait que le covid soit encore parmi nous empêche de faire une réunion publique. Le questionnaire écrit est vraiment la meilleure solution dans l'immédiat", indique la maire d'Autrechêne Corinne Aymonier.

Les voitures nous frôlent avec nos poussettes - Emilie, assistante maternelle

Les habitants doivent répondre à une dizaine de questions sur les aménagements possibles : zones 30, feux tricolores, nouveaux ralentisseurs. Ils ont simplement à entourer leur réponse et peuvent en apporter d'autres, s'ils le souhaitent. " C'est une bonne initiative car ça roule trop vite surtout le matin vers 7h et le soir. C'est dangereux par rapport aux enfants. Quand on se promène avec les poussettes, les gens nous frôlent. Ils ne vont pas ralentir parce qu'ils voient du monde sur le trottoir. Malgré les rétrécissements, les voitures ne sont jamais à 30 ni même à 50", constate Emilie, assistante maternelle qui habite au milieu de la rue de Rechotte ou les excès de vitesse sont malheureusement trop fréquents.

Distribution dans tous les foyers

Le questionnaire a été distribué dans les 112 foyers d'Autrechêne. Les réponses seront précieuses. " Un questionnaire, ce n'est pas en l'air. On recherche l'avis de chacun. Ces questionnaires seront dépouillés, analysés. Une commission de sécurité a été créée dans le nouveau conseil municipal pour mener à bien des projets sur la sécurité routière. On fera le mieux possible par rapport au budget", indique Corinne Aymonier. La mairie va également travailler avec les services du Département pour réfléchir aux futurs aménagements.

Il entre à 110 km/h dans le village et se tue à moto

Il est donc temps d'agir avant que d'autres drames ne se produisent. A Autrechêne, l'été a été marqué par un accident mortel qui a mis tout le village en émoi. Le 25 juillet dernier, un motard de 28 ans, qui roulait beaucoup trop vite, a trouvé la mort à l'entrée du village après avoir perdu le contrôle de son engin. Il était entré dans le village à 110 km/h, d'après les relevés du radar pédagogique implanté à l'entrée du village.

C'est un fait de société, ça se passe dans tous les villages environnants - Corinne Aymonier, maire d'Autrechêne

Grâce aux derniers relevés du radar pédagogique implanté à l'entrée du village au bout d'une longue ligne droite, la maire d'Autrechêne peut attester que la vitesse s'est nettement aggravée ces derniers mois dans le village. Mais sa commune n'est malheureusement pas la seule concernée. " C'est un fait de société. Ce n'est pas qu'à Autrechêne. Ca se passe dans tous les villages environnants. Je côtoie beaucoup de maires maintenant, c'est le problème dans tous les villages", explique l'élue qui a succédé en mars dernier à Pierre Rey à la tête du plus jeune village du Territoire de Belfort.