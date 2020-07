Excideuil : une plaque en hommage en Camille Bedin, député de la Dordogne et Résistant, inaugurée ce vendredi

C'est une figure de la Résistance pourtant peu connue en Dordogne et même à Excideuil. Camille Bedin aura une plaque en sa mémoire. Elle sera inaugurée demain vendredi dans cette commune où il fut maire. C'est l'association nationale des anciens combattants de la Résistance et son petit-fils qui ont organisé cet hommage.

Un vote contre les pleins pouvoirs à Pétain

Camille Bedin s'est illustré durant la seconde guerre mondiale. Il était député de la Dordogne lorsque le 10 juillet 1940 il vote avec 79 autres parlementaires contre les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain. Un an après, il décidera de s'engager dans la Résistance. Il sera arrêté en 1943 et déporté au camp de concentration de Neuengamme en Allemagne. Il sera libéré en 1945 par des résistants tchèques. Il siégera à l'assemblée consultative à son retour en France avant de quitter la vie politique nationale et de devenir maire d'Excideuil entre 1947 et 1957.

Jean-Pierre Bedin, le petit-fils de Camille Bedin Copier

"Il n'a jamais été honoré comme il aurait dû, explique son petit-fils Jean-Pierre Bedin. Mais pour lui, les honneurs étaient non-essentiels dans la vie d'un homme. Ce qui était important, c'était l'action, de respecter ses engagements, la patrie, la liberté." Jean-Pierre Bedin explique que s'il a souhaité cette plaque, c'est pour le devoir de mémoire "mais pas par rapport à mon grand-père, précise-t-il. C'est par rapport à ces 80 députés qui ont agi ainsi. Et c'est d'autant plus important quand on voit que les valeurs qui sont très malmenées aujourd'hui dans notre société."

L’inauguration de la plaque aura lieu ce vendredi à Excideuil à 18h au 12 rue Jean Jaurès.