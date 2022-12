EXCLU - A Toulon, l'AGPM dans le viseur de la justice après des soupçons de harcèlement moral et sexuel

Selon les informations de France Bleu Provence, la justice ouvre une enquête sur des soupçons de harcèlement moral et sexuel au siège toulonnais de l’AGPM (Association générale de prévoyance militaire – 715.000 clients dont 80% de militaires et d'anciens militaires). Deux audits sur les conditions de travail accablent le PDG et la direction de la mutuelle des militaires. La direction réfute ces accusations et parle de "rumeurs infondées et de tentative de déstabilisation".

ⓘ Publicité

Après le dépôt d’un dossier en dénonciation auprès du parquet de Toulon mi-novembre et les révélations de Mediapart le 22 novembre dernier sur des soupçons de harcèlement moral et sexuel visant le PDG et la direction du groupe AGPM, le parquet de Toulon a ouvert une enquête préliminaire en début de semaine pour "vérifier le bien-fondé des informations reçues et lues".

France Bleu Provence a pu, comme Mediapart, consulter deux audits publiés en avril et octobre 2022 par les cabinets Technologia et Nayan sur les conditions de travail au sein du groupe AGPM, spécialisé dans la prévoyance militaire et qui emploie 850 personnes quartier Sainte-Musse à Toulon. Ces audits ont été lancés après la tentative de suicide d’un salarié en février 2021, reconnue comme accident du travail par la CPAM.

Un "climat de peur" et des "comportements inappropriés"

Après avoir analysé 680 questionnaires de salariés et mené une cinquantaine d’entretiens, les experts de Technologia évoquent le "climat de peur qui règne au sein de l’entreprise". Le cabinet Nayan - mandaté par la direction après avoir pris connaissance des conclusions « partiales » du cabinet Technologia – parle à son tour d’une "extrême souffrance ressentie chez les collaborateurs" avec un "management toxique et délétère" et "au moins 55 victimes potentielles à avoir une altération de leur santé physique et/ou mentale".

Le style de management de Patrice Paulet, PDG de l’AGPM depuis 2015 et général à la retraite âgé de 62 ans, est qualifié d*’"autoritaire, ancré dans une culture militaire à fortes valeurs"*. "Le travail (des collaborateurs) est dénigré, la qualité est reprochée, (…) avec des humiliations en public régulières. Et il n’est pas rare que Patrice Paulet hausse le ton. Les collaborateurs concernés réagissent peu, sidérés par la violence" poursuit l’audit qui s’étonne du nombre d’arrêts maladies suivis de ruptures conventionnelles avec clauses de confidentialité et "indemnités de départ très importantes (…) qui auraient plutôt dû bénéficier aux adhérents et notamment à mieux indemniser certains cas".

Ce n’est pas tout. Selon le rapport du cabinet Nayan, "Patrice Paulet a réellement eu des propos et comportements inappropriés à connotation sexuelle" avec une ancienne collaboratrice "qu’il allait voir quand elle était seule dans son bureau en fin de journée en refermant la porte derrière lui". Il est aussi question de mails très insistants pouvant se conclure en mars 2018 par "plein de bisous, ma chatte", de "main sur le bas des hanches, la cuisse" et d’un voyage professionnel en train au cours duquel le PDG aurait "tenté d’embrasser" la salariée. Cette femme, qui refuse les avances de l’ancien militaire, se met en arrêt maladie en février 2020, avant d’être licenciée, "pour raisons professionnelles" nous précise la direction. Deux autres femmes auraient également fait l’objet de propositions déplacées de la part de Patrice Paulet selon le rapport.

La direction conteste ces accusations

Patrice Paulet n’a pas souhaité répondre directement aux questions de France Bleu Provence mais par les voix d’un administrateur – qui demande à ne pas être cité – et de l’avocat de l’entreprise, il réfute ces accusations : "Les rapports des deux cabinets d’audit ne sont qu’un amalgame de choses. Leurs analyses sont contestables et nous pouvons douter de leurs méthodes peu professionnelles et à charge. C’est une tentative de déstabilisation alors que les Armées lancent dans quelques mois l’appel d’offre de la Protection Sociale Complémentaire, un dossier important pour l’AGPM".

Les représentants de la direction poursuivent et affirment que certaines difficultés ont été prises en compte : "Il est vrai que l’AGPM a lancé il y a plusieurs années un plan de modernisation et de transformation qui a demandé aux collaborateurs de s’adapter. Certains ont pu être sous pression. Mais nous avons en octobre dernier renforcé le dispositif d’alerte et d’accompagnement existant des risques psycho-sociaux".

"Compte tenu des méthodes contestables des cabinets d’audit et afin d’avoir des réponses impartiales", la direction a décidé de mener ses propres investigations, "à base de témoignages directs", en nommant "un comité ad hoc de cinq administrateurs" : "Notre enquête ne révèle aucun cas de harcèlement, ni moral ou sexuel. Au contraire, nous remarquons que 10% de nos salariés ont plus de 60 ans. Ils ont du mal à quitter l’AGPM, signe que la soupe doit être bonne !" précise l'administrateur.

Quant aux accusations d’harcèlement sexuel, il s’agit pour nos interlocuteurs "de rumeurs parfaitement infondées et calomnieuses ne reposant sur aucun témoignage direct".