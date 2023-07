EXCLU - Départs en vacances : 1 Français sur 4 jette ses déchets et ses mégots par la fenêtre sur l'autoroute

Les Français jettent toujours autant de déchets sur l'autoroute. Plus d'un Français sur quatre (27%) reconnaît se débarrasser de ses déchets par la fenêtre de sa voiture selon une étude de la fondation Vinci Autoroute dont France Bleu Paris publie les résultats en exclusivité ce vendredi. Un chiffre stable par rapport à l'an dernier mais qui s'amplifie chez les plus jeunes. 42% des moins de 35 ans le font, c'est six points de plus qu'en 2022.

Pour le jet de mégots, c'est le même schéma : 1 fumeur sur 4 (24%) reconnait les jeter par la fenêtre. Un chiffre en légère régression (- 2 points) sauf chez les plus jeunes. Chez les moins de 35 ans, 39% (+1 point par rapport à 2022) confessent cette mauvaise habitude. Et quand on descend de voiture, on monte à 50% des moins de 35 ans qui ne font pas l'effort de mettre leur fin de cigarette dans la poubelle, et les jettent par terre dans la rue.

Les résultats varient toutefois beaucoup d'une région à l'autre. Si l'Ile-de-France ou la région Grand Est font figure de mauvais élèves avec 39% des automobilistes qui jettent leurs mégots sur l'autoroute, ils sont deux fois moins nombreux à le faire dans les zones très touchées par les feux de forêts comme l'Occitanie (16%), la Corse et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (17%).

Des comportements à risque alors même que les Français se disent plus sensibles à l'environnement et sont conscients du risque d'incendie. 64 % des Français (+7 points) estiment qu’ils risquent personnellement d’être affectés par des feux de forêts dans les prochaines années.

Une campagne de sensibilisation

Même si les Français se sentent coupables (57 %) ou honteux (19 %) de jeter des déchets par la fenêtre de leur voiture, dans la rue ou dans la nature, ces sentiments négatifs ne suffisent pas à les faire changer de comportement. En revanche la présence d’un proche semble plus efficace puisque, selon eux, elle pourrait les amener à se retenir de jeter (82 %).

La majorité des Français se disent prêts à recadrer un proche qui jetterait des déchets : 72 % déclarent qu’ils feraient remarquer et expliqueraient leur désapprobation. Même constat pour le jet de mégot, face auquel 68 % des Français déclarent qu’ils feraient remarquer à leur proche à quel point leur geste est incivique et néfaste pour l’environnement.

Pour faire évoluer les comportements, la Fondation VINCI Autoroutes lance une nouvelle campagne de sensibilisation pour lutter contre les déchets sauvages. Une vidéo au ton humoristique, qui met en scène des "jettomanes anonymes", d'anciens « addicts » se soutiennent et se soignent dans un groupe de parole animé par un coach et émaillé d’exercices pratique.

