Exclu France Bleu Azur ! Le plus gros satellite de télécommunication d'Europe assemblé en ce moment à Cannes, à Thales Alenia Space. Ce satellite s'appelle Eutelsat Konnect VHTS.

Il a été élaboré principalement à Cannes et également à Toulouse. Il fournira un accès Internet à très haut débit partout en Europe, en particulier dans les zones blanches, ces régions actuellement mal desservies. Le service sera comparable à celui d’un réseau à fibre optique en termes de performances et de coûts.

Eutelsat Konnect VHTS. - Thales Alenia Space

Un satellite unique

Sa taille est impressionnante : près de 9 mètres. C'est l’équivalent d’un immeuble de 3 étages, pour une masse de 6,5 tonnes. Une fois déployé dans l'espace, il ressemble "à un petit terrain de foot" précise Stéphane Magnin, le responsable du programme. Il s’agit par ailleurs du satellite de télécommunications le plus puissant jamais réalisé en Europe. La livraison d’un tel engin a nécessité des moyens logistiques considérables : "Tout est démesuré. On a même du faire des maquettes pour s'assurer qu'une fois terminé, il puisse sortir."

Des équipes qui travaillent jour et nuit

"Plus de 40 mois de travail, 150 personnes travaillent jour et nuit à Cannes, week-end compris". Trois équipes se relaient. Ce satellite vaut plusieurs centaines de millions d'euros. Le prix exact reste confidentiel. Un satellite qui ne fait que voyager. Construit notamment a Toulouse, puis testé et assemblé à Cannes. Il part vers la Guyane en bateau dans quelques semaines avant le très grand voyage : l'espace ! Arrivée prévue à l'automne 2023 et il sera opérationnel au moins pendant 15 ans.