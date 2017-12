Nice, France

Christophe Castaner est délégué général de La République En Marche et secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement. Il était notre invité ce lundi matin entre 7h30 et 8h.

"Estrosi peut être proche de nous"

Christian Estrosi se rapproche t-il un peu plus de LREM ? Christophe Castaner nous a révélé qu'il allait rencontrer ce lundi le maire de Nice : "Je vais vous faire une confidence : je le verrai tout à l'heure, nous avons du respect l'un pour l'autre. Il n'y a pas de négociation en cours mais je trouve normal venant à Nice de rencontrer Christian Estrosi et je constate qu'aujourd'hui il est sorti de la logique des partis. Il peut être proche de nous pour cela."

L'avenir de l'audiovisuel public

Christophe Castaner s'est également exprimé sur l'immigration dans les Alpes-Maritimes, la situation des retraités, la réforme du code du travail, ou encore la réforme qui concerne l’audiovisuel public. Il a notamment répondu à cette question sur une possible fusion entre France Bleu et France 3 : "Nous mobilisons 3,9 milliards d'euros pour l'audiovisuel public c'est plus que le ministère de la Culture. Il faut tout étudier, notamment une fusion. Je ne suis pas hostile entre le réseau régional France 3 et le réseau régional France Bleu. Le gouvernement veut proposer un texte dès le début de l'année prochaine, pour une mise en oeuvre à la fin de l'année."