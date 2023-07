EXCLU : l’ADN canin désormais utilisé à Béziers pour lutter contre les crottes de chien

En 2016, Robert Ménard voulait ficher les chiens pour verbaliser ensuite les propriétaires qui ne ramassent pas les déjections de leur animal. À l’époque, l'arrêté municipal, qui avait été déposé en sous-préfecture de Béziers, avait aussitôt été attaqué au tribunal administratif de Montpellier, par l'ancien sous-préfet Christian Pouget car trop attentatoire aux libertés. Le projet avait alors été retoqué au grand dam des élus Biterrois.

ⓘ Publicité

Le fichage ADN qui avait fait tant polémique n’a pourtant pas été abandonné pour autant. Sept ans après, il est encore plus d’actualité comme France Bleu Hérault l’a constaté. Mais cette fois, l'Etat ne s'est pas opposé au projet biterrois.

Un millier de crottes ramassées chaque mois par le service nettoyage

Un nouvel arrêté (numéro 450-2023) a été déposé le 12 mai 2023 en sous-préfecture. Cette fois-ci, aucun recours n’a été déposé contre “cette obligation d’identification génétique des chiens dans l’hypercentre de Béziers”. La période de deux mois pour le faire est arrivée à échéance ce jeudi 13 juillet. "L’expérimentation de deux ans peut donc commencer” annonce Robert Ménard à France Bleu.

Aucune opposition de l'État

loading

Les propriétaires de chien sont désormais contraints de fournir un justificatif d’identification génétique (document fourni par un vétérinaire) s’ils souhaitent se promener sur les allées Paul Riquet notamment et les rues proches (voir les rues concernées en contrebas). Pour limiter les frais financier des Biterrois, la ville va inviter chaque propriétaire à se manifester pour procéder gratuitement au prélèvement salivaire. Ils recevront en contrepartie ce passeport sanitaire nécessaire pour se promener dans la zone concernée.

À Valence en Espagne, les déjections canines ont diminué de 90 % en six mois

“En Espagne , Italie, et Grande-Bretagne, des villes comme Valence ont obligé les propriétaires à aller chez leur vétérinaire pour obtenir ce relevé génétique de leur chien. Cela ne prend que cinq minutes. Et c'est efficace. Valence nous a confirmé avoir baissé considérablement le nombre déjection.”

La lutte contre les déjections canines est une priorité de Robert Ménard depuis son élection en 2014. D’autres élus, quelle que soit leur couleur politique, n'ont pas hésité depuis à emboîter le pas dans le département comme ailleurs. Les crottes de chien abandonnées sur les trottoirs étant un fléau. “Je n’en peux plus de toutes ces crottes. L’Etat qui n’a rien dit cette fois-ci et pense la même chose. Il faut initier cela. Pas uniquement à Béziers. Toutes les communes sont concernées, il faut sanctionner pour que les gens se comportent bien”.

Une expérimentation jusqu’à l’été 2025

Ce passeport sanitaire est évidemment de pouvoir remonter jusqu'aux propriétaires grâce aux prélèvements réalisées sur les crottes de chien abandonnés sur la chaussée. “On a fait un décompte. On en ramasse plus d’un millier chaque mois. Parfois bien plus, rien que dans le centre-ville. Ce n’est plus possible que ça dure”.

La police municipale sera en mesure d'interroger le fichier national des carnivores domestiques pour retrouver ensuite le nom du propriétaire en infraction. L'arrêté, que nous nous sommes procuré précise par ailleurs qu’il s’agit d’une expérimentation jusqu'en juillet 2025.

38 euros d'amende et une facture de nettoyage de 122 euros

Ceux qui ne seront pas en mesure de fournir ce fameux document, s’exposent alors à une amende de première classe, autrement dit, 38 euros. Les propriétaires qui n’auraient pas ramassé les déjections, recevront de leur côté la facture de nettoyage s’élevant à 122 euros.

Et les touristes et non Biterrois, dans tout ça ?

"Il y aura une certaine souplesse pour ceux qui ne sont pas de Béziers. S'ils ramassent leur crotte, nous n'irons pas les emmerder. Mais ne soyons pas xénophobes. Les étrangers ne sont pas un problème. Mais les Biterrois qui ne ramassent pas. Nous devons montrer l'exemple. Ceux qui ne font pas sont méprisants. C'est se moquer du monde. Je ne supporte plus d'entre dire, mais il y a un service de nettoyage. Ce n'est pas possible".

"Je donnerai l'exemple avec mon chien Joy (dit Jojo). Je serai parmi les premiers à le faire "

Les trois premiers mois de cette expérimentation les agents communaux feront preuve de pédagogie précise la mairie dans son arrêté en émettant de simples rappels verbaux ou des courriers. Les sanctions arriveront ensuite.

"Il faut tenter" confient de nombreux les propriétaires de chien rencontrés sur les allées Paul Riquet ce 13 juillet ne voient. "Nous vivons en société. Il faut que ça cesse" dit Lana. "C'est désagréable de marcher dans une crotte" rajoute Magalie. "C'est une bonne initiative, mais on va loin pour un problème d'éducation humaine" rajoute un autre Biterrois. "C'est dommage de toucher au porte-monnaie, mais il n'y a que cela qui fonctionne en France. Il faut essayer". "Voilà qui pourrait donner des idées à d'autres mairies. Il fallait le courage politique de le faire" conclut Jean-Luc.

loading

D’autres villes pourraient emboîter le pas dans l’agglomération si l'initiative est concluante. "Je pense qu'il y a des maires, mais pas qu'ici, qui sont intéressés par cette expérience et qui vont la suivre, car c'est un problème chez eux aussi. Il n'y a pas que les Biterrois qui ne ramassent pas les crottes de leur chien. Allez dans toutes les villes du sud, et même ailleurs pour le voir..."

À lire aussi Des haut-parleurs à Béziers pour traquer ceux qui ne ramassent pas les crottes de leur chien

À lire aussi #BalanceTacrotte au sous-préfet de Béziers

À lire aussi La justice retoque le fichage ADN des chiens à Béziers

Arrêté ADN CANIN BEZIERS 13 MAI 2023 - Ville de Béziers

Arrêté ADN CANIN BEZIERS 13 MAI 2023 - Ville de Béziers

Arrêté ADN CANIN BEZIERS 13 MAI 2023 - Ville de Béziers