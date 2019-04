EXCLU - L'archevêque d'Aix-en-Provence favorable à l'ordination des hommes mariés

Aix-en-Provence, France

Invité de France Bleu Provence ce lundi matin, l'archevêque d'Aix-en-Provence et d'Arles s'est dit favorable à l'ordination des hommes mariés. Dans le débat sur le manque de vocations au sein de l'Église, agitée par des scandales sexuels, Monseigneur Dufour a tenu à distinguer l'ordination des femmes et celles de hommes mariés. "Je pense qu'il n'y aura jamais d'ordination de femmes, mais il pourrait y avoir de nouveaux ministères pour les femmes", a d'abord précisé l'archevêque avant d'expliquer : "L'ordination des hommes mariés se fait déjà chez les maronites au Liban, chez les Grecs catholiques et chez les Syriens catholiques. Bien sûr j'y suis tout à faire favorable si un jour le besoin s'en fait vraiment sentir et si l'évolution de notre Église le permet".

Débat dans l'Église

En mars 2019, l'archevêque de Poitiers, Pascal Wintzer, s'était montré favorable à l'ordination d'hommes mariés. Il était jusqu'à ce lundi de Pâques le seul à se prononcer sur ce sujet et ce, alors que le mois dernier, l'institut Odoxa publiait pour la revue Témoignage chrétien une étude dans laquelle les Français plébiscitent la fin du célibat des prêtres et l'ordination des femmes : 78% des Français, 79% des catholiques et 68% des pratiquants estiment que les femmes doivent être autorisées à devenir prêtres.

"Quelques possibilités dans les îles du Pacifique" Le pape François

En janvier, le pape François a rejeté toute remise en cause du célibat des prêtres mais a envisagé "quelques possibilités pour les endroits très éloignés". "Personnellement je pense que le célibat est un don pour l'Église", a déclaré le pape qui a néanmoins envisagé de "permettre quelques possibilités pour des endroits très éloignés, notamment dans les îles du Pacifique".

Quinze ordinations de prêtres dans les Bouches-du-Rhône

Dans les Bouches-du-Rhône, 15 prêtres ont été ordonnés en deux ans au sein du séminaire d'Aix-en-Provence et d'Arles, s'est félicité Christophe Dufour sur France Bleu Provence. "La crise des vocations n'est pas la même partout", a-t-il déclaré.