L'association UNISMED, spécialisée dans la détection des comportements radicalisés, a totalement cessé son activité. Basée à Marseille et à Nice, elle est intervenue durant plusieurs années auprès de la préfecture et de collectivités des Alpes-Maritimes. Elle est désormais remplacée par Artémis.

L'association UNISMED n'existe plus. France Bleu Azur vous le révèle ce vendredi. Cette association, mandatée par le ministère de l'Intérieur, a travaillé au moins cinq ans avec la préfecture des Alpes-Maritimes et des collectivités locales dans la prévention de la radicalisation.

Elle a formé des éducateurs, des médiateurs sociaux, des personnels municipaux à Cannes notamment. L'association a accompagné des familles ou des jeunes en voie de radicalisation qui avaient fait l'objet d'un signalement.

Après la disparition d'UNISMED, et la mise en examen pour viol en avril dernier de Patrick Amoyel qui avait fondé lui l'association Entr' Autres, la lutte contre la radicalisation dans les Alpes-Maritimes semble avoir du plomb dans l'aile.

C'est désormais une autre association, Artémis (Atelier de Recherche Traitement et Médiation Interculturelle et Sociale) qui va travailler avec la préfecture et les collectivités du département.

UNISMED : un fondateur et ex-directeur aux méthodes douteuses

La disparition d'UNISMED semble liée à certaines méthodes douteuses de l'association et surtout de son fondateur. Contacté, l'ex-directeur Alain Ruffion confirme que son association n'est plus :"Je préfère me consacrer à mes travaux universitaires de chercheur à Toulouse" répond-il simplement avant de couper court à la conversation.

Il faut dire qu'une enquête de France Inter en 2016 révélait le faux curriculum vitae d'Alain Ruffion. France 2 en novembre pointait du doigt la manière dont l'association avait remporté un appel d'offre national, en gonflant ses effectifs, avec de faux noms d'experts en dé-radicalisation. La structure a quand même perçu 300 000 euros de subventions publiques il y a deux ans. Dans le cadre du dispositif gouvernemental de lutte contre la radicalisation, elle a été l’une des deux structures mandatées par le ministère de l’intérieur pour piloter des équipes mobiles d’intervention dans les préfectures auprès de jeunes radicalisés.

Lors d'un colloque en juillet 2017 à Marseille, elle se targuait d’avoir contribué entre 2014 et 2017 à former environ 10 000 acteurs en France sur le thème de la prévention de la radicalisation.​

Un ancien intervenant, qui souhaite garder l'anonymat, nous explique que "les professionnels étaient compétents mais la direction certainement meilleure communicante que gestionnaire". Le Comité interministériel de lutte contre la radicalisation a mis fin à son marché avec UNISMED, il y a environ trois mois. La préfecture des Alpes-Maritimes va désormais travailler avec une association remplaçante.

ARTEMIS reprend le flambeau

Artémis n'a pas de bureaux niçois mais l'association, basée à Paris et Marseille, va travailler avec la préfecture des Alpes-Maritimes. Un audit sur la radicalisation est en projet. Elle intervient aussi dans le cadre des cellules municipales de prévention de la radicalisation, Artémis vient par exemple de former à Vence 40 agents à détecter les signes de radicalisation chez le jeune public.

Son président est un ancien conseiller parlementaire du ministère de l'intérieur de Bernard Cazeneuve. Artémis est un établissement du groupe SOS, tout comme l'était UNISMED. Une partie de l'équipe de professionnels a été gardée, dont l'assistante de direction. Mais Artémis dit vouloir se dissocier de l'image d'UNISMED, effectuer un travail de professionnalisation, de qualité sur le terrain, tout en apportant une meilleure gestion et transparence dans l'utilisation de deniers publics.