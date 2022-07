EXCLU - L'équipe de France s'installera bien trois semaines à Aix pendant la coupe du monde de rugby 2023.

Aix-en-Provence accueillera bien le XV de France pendant la coupe du monde de rugby 2023. La ville avait candidaté comme camp de base des Bleus, sans être retenue. Rueil-Malmaison en région parisienne a finalement été choisie. Mais ce n'était que partie remise pour Aix-en-Provence qui a monté un second dossier pour être "site de match", selon le cahier des charges de l'organisateur de la coupe du monde, France 2023.

Trois semaines à Aix-en-Provence

Et cette fois, même si rien n'est officiel, Aix-en-Provence est bien partie pour être retenue. Selon les informations de France Bleu Provence, le XV de France posera ses valises environ trois semaines pour préparer les 3e et 4e matchs de poule.

Concrètement, le séjour des Bleus en Provence, va durer du 15 septembre au 5 octobre 2023. L'équipe de France arrivera après son match contre l'Uruguay et partira la veille ou le matin de son 4e et dernier match de poule contre l'Italie prévu à Lyon. Dans l'intervalle, l'équipe de France jouera le 21 septembre au stade Vélodrome contre une équipe africaine qualifiée lors de la Rugby Africa Cup (du 1er au 10 juillet à Marseille et Aix).

Galthié séduit par les infrastructures de la ville

Ce qui séduit le sélectionneur Fabien Galthié, c'est d'abord la position géographique d'Aix-en-Provence. La ville est idéalement située à proximité de la gare TGV et de l'autoroute vers Marseille. Ensuite la qualité des infrastructures pour une compétition de haut niveau : l'hôtel Renaissance où 70 chambres sont déjà réservées. Calme et confort d'un 5 étoiles. Pour s'entraîner, le stade Georges Carcassonne qui va subir un rafraîchissement à 1 million et demi d'euros. Livraison prévue avant l'été 2023. À côté, la piscine Yves Blanc dont les horaires seront aménagés et enfin les installations du CREPS où on apprend le sport de haut niveau, pour la musculation des Bleus.

"L'équipe de France serait la cerise sur le gâteau" - Francis Taulan, adjoint aux sports

Joint par France Bleu Provence, l'adjoint aux sports d'Aix, se montre prudent même si Francis Taulan reconnaît que la ville a mis tous les atouts de son côté pour séduire le XV de France. "On a répondu au cahier des charges. On était un peu ennuyé avec la salle de musculation mais en travaillant avec le CREPS, on aura vraiment répondu à ce qui est demandé. Avec la piscine Yves Blanc juste à côté du stade Georges Carcassonne. Vraiment tout est prêt pour recevoir nos Bleus et c'est vrai que pour la ville d'Aix ce serait extraordinaire de pouvoir recevoir l'équipe de France, qui, on espère, remportera la coupe du monde".