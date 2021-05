EXCLU - La ministre Brigitte Bourguignon annonce l'arrivée d'un "référent consentement" dans chaque EHPAD

Après un rapport très sévère de la Défenseure des Droits concernant les droits des résidents d'Ehpad, la ministre en charge de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, a décidé ce jeudi 6 mai de réagir en reprenant une des recommandations du texte paru mardi : l'arrivée d'un "référent consentement" dans chaque établissement, sans préciser de calendrier pour cette mesure.

Le rapport jugeait notamment que les droits des résidents étaient "grandement entravés" et la Défenseure des Droits a affirmé que les saisines concernant les situations en Ehpad se sont multipliées ces derniers mois. "Je pense qu'il y a trop de moments où les grilles se referment", concède Brigitte Bourguignon, "on a donc retenu du rapport la création de ce poste de référent consentement, pour faire de la médiation sociale, ils vont être à l'écoute des résidents et de leur famille pour pouvoir reprendre le dialogue avec la direction de l'établissement".

Selon Brigitte Bourguignon, les situations où "il y a peu d'explications fournies" sont fréquentes en Ehpad, "sur la vaccination, la liberté d'aller et venir, le droit de visite". Les référents consentements seront donc le prolongement du conseil de vie sociale, instance composée des représentants des résidents, des familles, du personnel, qui donne son avis sur le fonctionnement de l'établissement. Ce référent pourra être saisi en cas d'incompréhension des personnes âgées ou de leur famille concernant une des mesures prise par la direction. "Il y a trop de cas où on a peu d'explications sur des fermetures à part savoir qu'il y a un, deux, trois cas. Ça ne peut pas continuer d'autant que la population des établissements est vaccinée, les visiteurs de plus en plus".