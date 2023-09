EXCLU - Le maire de Marseille annonce la vitesse limitée à 30 km/h aux abords des écoles

La vitesse sera désormais limitée à 30 km/h aux abords des écoles à Marseille. Le maire, Benoit Payan l'annonce en exclusivité sur France Bleu Provence ce lundi matin. Il espère une mise en place le plus rapidement possible "Quand la métropole nous aura fourni les panneaux" précise-t-il. Il promet également qu'il y aura plus de piétonnisation aux abords des écoles.

Vendredi 8 septembre, une fillette de 4 ans a été grièvement blessée après avoir été percuté par une voiture à la sortie de l'étude de l'école de Bonneveine dans le 8e arrondissement. Elle est hors de danger mais le maire dit vouloir agir pour éviter ces drames. Il assure également qu'il est prêt à mettre des caméras devant toutes les écoles. Car "elles permettent de savoir exactement ce qu'il s'est passé" dit Benoit Payan.

Pourquoi ne pas instaurer une vitesse à 30 km/h dans toute la ville ? "Ce n'est pas possible, ça n'a pas de sens" répond le maire, "Marseille ce n'est pas Lyon". Ce n'est pas une petite ville, ce n'est pas un village. La ville est immense ce n'est pas possible".

1.500 trottinettes sur 4.000 supprimées

Le maire de Marseille souhaite toujours que les marseillais laissent davantage leur voiture au garage pour emprunter les transports en commun mais il reconnait que l'offre des transports à Marseille, notamment le nombre de lignes de métro, n'est pas suffisante. Il précise d'ailleurs "si j'avais autant de lignes de métro qu'à Paris, j'enlèverais toutes les trottinettes". Cependant sur les 4.000 trottinettes disponibles aujourd'hui dans la ville, le maire va en supprimer 1.500. "Pourquoi ? Parce que c'est à peu près n'importe quoi, c'est mal régulé. J'ai demandé aux opérateurs de faire des choses drastiques, je vois que quelques fois ils sont trainé les pieds. A chaque fois que ça traine les pieds, j'applique une sanction. Et donc aujourd'hui on va enlever 1.500 trottinettes. Et si ça continue, on continuera d'en enlever."