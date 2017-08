EXCLU: les policiers rennais manquent de moyens

Des sièges en mauvais état, des voitures qui affichent plus de 200 000 kilomètres au compteur ou encore des motos sans gyrophares.. Les policiers rennais manquent cruellement de moyens pour travailler. Avec seulement deux voitures le week-end, ils ne peuvent pas couvrir toutes interventions.

Les policiers sont à bout. Depuis la semaine dernière certains d'entre eux, notamment en région parisienne, ont lancé un concours photo pour illustrer leurs conditions de travail, souvent déplorables.

Des locaux sales, des nids de puces dans les lits des policiers de gardes ou encore des véhicules trop vieux.. Bref, une police à bout de souffle.

Pas assez de voitures pour patrouiller

A Rennes, les locaux ne sont pas si insalubres nous dit Emmanuelle Laurens, la secrétaire départementale adjointe du syndicat Alliance Police Nationale. C'est surtout les véhicules qui auraient bien besoin d'un rafraîchissement.

Emmanuelle Laurens du syndicat Alliance Police Nationale dénonce ce manque de moyens © Radio France - Alexandre Frémont

Les parcs automobile et moto ne sont pas tout neuf. Philippe (nom d'emprunt) est policier depuis plusieurs années. Il explique qu'il manque des véhicules pour les patrouilles du week-end. "On tourne à 2 voitures le samedi et le dimanche. Par exemple, le 30 juillet dernier, c'était un dimanche, où un homme avait tenté de nous foncer dessus, ce sont des collègues de la PAF, police aux frontières, qui sont intervenus. Nous sommes venus en renfort avec nos deux voitures sur l'avenue Janvier à Rennes. Mais là, au même moment, des cambriolages étaient en cours ailleurs dans l'agglomération rennaise. On ne pouvait tout simplement pas y aller", détaille-t-il.

"C'est déjà compliqué en été à cause de l'augmentation des interventions et de la violence, mais là sans véhicules pour se rendre sur place, ça devient impossible", continue Philippe.

Des problèmes matériels

Dans certains véhicules, les sièges ne pourront pas être changés avant longtemps, à cause d'un budget trop faible - Alliance Police

Sur les 10 véhicules de police secours disponibles, certains ont plus de 250 000 kilomètres au compteur, d'autres ont des sièges arrachés ou rongés, causés par les armes des policiers. Le deuxième problème est là: l'habitacle est usé. Même chose pour les deux roues. Sur les 11 motos au garage, 2 sont des épaves roulantes, 3 sont très anciennes et la moitié d'entre elles n'ont pas de gyrophares fonctionnels. "C'est dangereux de rouler avec des véhicules comme ça!" s'indigne Emmanuelle Laurens.

Philippe complète: "Nous n'avons pas de GPS dans les voitures, ce qui devrait être obligatoire pour agir vite et efficacement. Dans certains véhicules, les radios ne fonctionnent pas, continue-t-il. Et puis, dans certaines villes comme Chantepie par exemple, nous n'avons pas de réseaux avec nos téléphones professionnels". Dans ce cas-là, les policiers sont obligés d'utiliser leurs portables personnels.

A cause des armes, les fauteuils des véhicules sont rongés et ne peuvent pas être changés - Alliance Police

Depuis quelques années maintenant, les policiers sont débordés tout l'été et n'ont plus les moyens d'intervenir sur toute l'agglomération rennaise. "Le week-end, seulement 2 voitures de patrouille pour plus de 200 000 habitants, c'est impossible à vivre", conclut Philippe. Les policiers ne peuvent donc pas être partout.

Un fois rentrés au poste, les policiers tapent leurs rapports et là aussi, ça ne va pas selon la syndicaliste: "Des fois, quand on rédige quelque chose, d'un coup, l'ordinateur tombe en panne, sans raison, et on arrive pas à taper notre rapport. Si ça tombe en pleine nuit, on est obligé d'appeler les services de secours informatiques, mais il y a personne en pleine nuit. Donc on est obligé d'attendre le lendemain matin... On marche sur la tête!" déplore-t-elle.

Début août, l'UPNI, l'Union des policiers nationaux indépendants a lancé un concours photos pour illustrer les conditions de travail des policiers. Alors même si Emmanuelle Laurens du syndicat Alliance n'approuve pas vraiment ce concours, elle est totalement d'accord avec ce manque de moyens que ces policiers manifestent.

De son côté, la direction du commissariat de Rennes ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet. Le budget est géré au niveau national.