EXCLU - Paris 2024 : des plaisanciers marseillais privés de mise à l'eau à la Pointe-Rouge cet été

À Marseille les petits plaisanciers sont priés de laisser la place aux athlètes olympiques ! Selon les informations de France Bleu Provence, les particuliers, privés de poste à quai, c'est à dire de place à l'année dans le port, ne pourront pas mettre à l'eau leur bateau au port de la Pointe-Rouge. Dès cet été et pour les deux suivants !

En effet, à un peu plus de deux ans des épreuves de voile des Jeux Olympiques Paris 2024 organisées à Marseille, les équipages s'entraînent déjà sur le plan d'eau olympique situé entre le Mont Rose et l'île du Frioul. Les installations du port de la Pointe-Rouge, le plus proche, c'est à dire parking et cale de mise à l'eau, sont mises à disposition des équipages qui préparent les JO, comme l'exige le cahier des charges de Paris 2024.

Cette situation n'arrange pas le manque critique de cales de mise à l'eau à Marseille et laisse redouter une saison estivale particulièrement tendue.

"Ça va être la guerre" prédit un policier.

"C'est une vraie difficulté" - Didier Réault, chargé des ports à la Métropole Aix-Marseille

Didier Réault, vice-président en charge des ports à la Métropole, reconnaît les conséquences pour certains plaisanciers marseillais et réfléchit à d'autres solutions.

"C'est une vraie difficulté"

Hervé Menchon, adjoint en charge du nautisme à la ville de Marseille, milite pour une solution moins contraignante pour les plaisanciers.

"Il faut revoir la gestion du site" - Hervé Menchon.

Une nouvelle cale de mise à l'eau à Saumaty ?

Privés de mise à l'eau pour leur bateau à la Pointe-Rouge, des centaines de plaisanciers vont devoir trouver un port de repli. À Marseille, il reste les cales du Vieux-Port et de la Lave, entre l'Estaque et Corbières, mais toutes les deux ont des capacités très insuffisantes. La ville de Marseille pense à créer une nouvelle cale au port de Saumaty avant l'Estaque. La Métropole de son côté voudrait rouvrir la cale de La Ciotat fermée pour des problèmes d'insécurité.

Dans tous les cas, le report des flux nautiques de la rade sud vers la rade nord de Marseille risque encore de tendre une situation déjà explosive l'été dernier. Selon nos informations, une réunion à la direction des ports est prévue à la fin du mois pour poser notamment la question des moyens à mettre sur terre et en mer pour assurer la sécurité estivale.