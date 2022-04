INFO FRANCE BLEU - Quatre personnes accusent un gynécologue d'Indre-et-Loire de violences gynécologiques

Quatre lettres, quatre témoignages éloquents. Derrière chacune, une personne blessée dans sa chair. Selon nos informations, quatre personnes ont déposé plainte auprès du Conseil de l'Ordre des médecins d'Indre-et-Loire contre un gynécologue du département à la mi-avril. Toutes accusent le praticien de violences gynécologiques.

"Il a forcé pour que son doigt rentre"

Les faits décrits sont plus ou moins récents, datant de 2015 à 2021. Pour Laura*, c'est son premier rendez-vous chez un gynécologue. Elle consulte alors pour une malformation du vagin. "Je ne me suis pas sentie à l'aise, mais je voulais que ça passe vite, alors j'ai essayé de me détendre comme je pouvais. Il est entré directement avec son doigt, sans me préparer en me disant ce qu'il allait faire", raconte-t-elle.

"Il avait du mal à entrer alors il a forcé pour que son doigt rentre malgré ma douleur que je lui indiquais. Il n'avait pas de gant." Ce qui est contraire à la Charte de la consultation en gynécologie et en obstétrique, rédigée en octobre 2021 et qui prévoit, au contraire, l'usage de gants et le consentement oral des patients.

Des propos transphobes et homophobes

Léo*, un homme transgenre, a consulté pour la première fois un gynécologue il y a un an et demi. "Durant l'examen, j'ai senti qu'il avait mis le spéculum, sans me prévenir de quoi que ce soit, moi qui pensais juste qu'il allait examiner l'extérieur." L'examen fini, Léo explique suivre un changement hormonal pour son changement de sexe. "Il a voulu arrêter la séance. Il m'a sorti beaucoup de choses transphobes, comme quoi il ne voulait pas soutenir les 'dégénérés'."

Le praticien est accusé de propos transphobes, homophobes, mais aussi de remarques déplacées. Agathe* raconte un retrait et une pose d'implant cauchemardesque. "Je me suis relevée trempée et j'avais des étourdissements. Il s'est permis de rire du fait que j'avais la phobie des aiguilles et du sang, alors que j'étais tatouée."

"Il a complètement nié mon problème en apportant une solution à la douleur mais pas à sa source", relate également Clémence*. Venue consulter pour des rapports douloureux, elle repart avec une crème anesthésiante.

Une trentaine de témoignages au total

Ces quatre témoignages sont loin d'être les seuls. En mars, la parole se libère sur le compte Instagram Actions féministes Tours. Une trentaine de personnes affirment avoir été victimes de violences de la part de ce gynécologue. Toutes n'ont pas souhaité porter plainte, mais certaines ont accepté de témoigner sur France Bleu Touraine.

Alice* se souvient de remarques sur son épilation et sa contraception. Des remarques moralisatrices et des gestes qui interrogent. "Il m'a auscultée sans gant. J'étais juste choquée de sentir sa peau contre la mienne."

Je ne suis plus jamais retournée voir un gynéco - Louna

L'expérience est encore plus douloureuse pour Louna*, lorsqu'en 2017, elle décide de passer au stérilet. "Rien que pour rentrer le spéculum, ça me fait très très très mal. Il force et il me crie dessus : 'Ça va aller vite, détendez-vous, ça va bien se passer'. Je voulais bien faire mais je n'y arrivais pas." Elle repart sans stérilet, et surtout, traumatisée. "J'ai fait du vaginisme à la suite de ça [une contraction constante du vagin due à une peur panique de la pénétration, NDLR], et je suis plus jamais retournée voir un gynéco", raconte-t-elle.

Je n'ai jamais eu une autre douleur comme celle-ci - Charlotte

Elle n'est pas la seule. Charlotte* aussi refuse de consulter depuis une pose de stérilet en 2015. "Il m'a clairement fait mal de l'intérieur. Je n'ai jamais eu une autre douleur comme celle-ci. Personnellement, je l'ai vécu comme un viol, dans le sens où il a vraiment pénétré mon intimité avec douleur."

Toutes espèrent maintenant que leur parole libérée sera entendue, pour éviter à d'autres femmes de vivre une expérience similaire. De son côté, le Conseil de l'Ordre des médecins ne confirme pas, ni n'infirme avoir reçu ces plaintes. Il a un délai d'un mois, à compter de la réception des plaintes, pour organiser une réunion de conciliation avec celles qui ont signalé ces faits.

(*) tous les prénoms ont été modifiés pour préserver l'anonymat